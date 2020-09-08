殺人犯「假釋期間酒駕」！佛心法官判免刑：再進去要25年太殘忍

▲殺人犯假釋期間被抓酒駕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

鄭姓男子因殺人案服刑17年後假釋，結果在假釋期間被抓酒駕，但法官認為他出獄後積極改過，也沒有其他犯罪紀錄，若再執行25年刑期太殘忍，佛心予以免刑，全案仍可上訴。

根據《自由時報》報導，鄭男因殺人案被判無期徒刑，2000年入獄，2017年獲假釋，但今年4月騎車自撞被警方抓到酒駕，檢察官依公共危險罪聲請簡易判決。根據屏東地院調查，鄭男目前在一家造景公司上班，出獄後除了這起酒駕案並無其他犯罪紀錄。

鄭男該次酒測值0.28毫克，法官認為，他自撞並無肇事，縱以最低刑度2個月依減刑條款減至1個月，他仍必須依法撤銷假釋，入監執行25年刑期，實屬過於苛刻，未來也更難更生，看在他這次情節輕微，對治安影響不大，且同意捐款6萬元給慈善團體，足以獲取教訓，故免除其刑。

通常酒駕初犯者多半受有期徒刑2個月、得易科罰金的處分，部份民眾認為，鄭男明知假釋期間不能再犯，更該好好守法，法官「佛心」判決恐引發公平性爭議。

有律師認為該案涉及到「比例原則」問題，鄭男犯的是酒駕，非惡行較大的竊盜、槍毒等罪，若僅為酒測值0.28毫克的公共危險罪要入監服刑25年，也是過於嚴苛。