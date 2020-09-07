「外國人都亂打砲」！西班牙網紅台灣看病　醫1句話戳爆：是性病

圖文／鏡週刊

來台多年的西班牙網紅「黑素斯」他經常在YouTube頻道分享在日常生活，不過近日他在最新發布影片中，抱怨曾在台灣看泌尿科被醫師歧視嗆聲「外國人都亂打砲」，還用刻板印象「診斷」黑素斯私密處發炎是因染性病造成。一週檢驗報告出爐，發現他根本沒有感染性病，醫師僅表示是單純的感染「只要多喝水就好了」，讓黑素斯感到相當傻眼。

網紅黑素斯經營YouTube頻道「阿兜仔不教美語」，目前已累積34萬粉絲，近日他在最新發布影片中，抱怨過去他在台灣看醫生所遇到的荒唐狀況，有次他因私密處有點癢導致不舒服，尋求泌尿科醫師，沒想到對方竟用刻板印象的方式來「診斷」，甚至還歧視嗆聲「因為你是外國人，所以你的性生活很亂，你都亂打砲所以得了性病。」

黑素斯被醫師初步「診斷」感染性病後，整整一個禮拜都處於非常焦慮的狀態，沒想到一週後回診看檢驗報告時，醫生卻告知他其實沒有感染任何性病，「是因為喝水喝得不夠多，所以有一點感染，多喝水就好了。」最終結果讓他相當傻眼。

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黑素斯在影片中反問大家「你們也有這樣的經驗嗎？」他也向大家表示，這並非他第一次遇到類似的狀況，並呼籲部分台灣醫師要有「同理心」。不過他也不忘稱讚台灣健保體系「很棒」，只是有時候會遇到一些讓人覺得可怕的醫生。



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