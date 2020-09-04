　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

3個月墮胎2次！25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（圖／翻攝自YouTube／CCTV今日說法官方頻道）

▲25歲女子遇渣男難過情關 。（圖／翻攝自YouTube／CCTV今日說法官方頻道）

圖文／CTWANT 

俗話說好聚好散，但很多人往往因為走不過情關，而走上絕路，讓家屬相當悲痛。25歲女子曉楠（化名）因男友提出分手，拿不出10萬元（約新台幣43萬元）挽回對方，因此在江蘇省金湖某賓館輕生，直到隔天才被人員發現。

大陸節目《今日說法》披露，江蘇省金湖縣一名賓館清潔人員日前推開房門後，發現一名女子倒臥在房內，已沒有生命跡象。警方調查，死亡的女子曉楠（化名）自己一人進入賓館，致命傷為胸口的2處利器傷口。

由於檢視監視器後，從頭至尾都沒有人進出房間過，警方認定曉楠是自殺。對此曉楠的父母不能接受，天天以淚洗面，不明白女兒為何想不開，直到整理遺物才知道原來女兒生前受了極大的委屈。

 （圖／翻攝自YouTube／CCTV今日說法官方頻道）

▲曉楠胸口有2處利器傷口。（圖／翻攝自YouTube／CCTV今日說法官方頻道）

從聊天紀錄看，曉楠短短3個月就做了2次墮胎手術，結果第2次手術結束後，初戀男友張躍峰（化名）居然要跟她分手；不僅如此，張躍峰還提出，如果要復合，就必須拿出10萬元（約新台幣43萬元）復合費用。

不管張躍峰態度多麼惡劣，這段感情多麼不平等，曉楠仍盡全力完成對方要求，就是不願意結束感情，但事與願違，根本無法達成。曉楠在輕生前，多次打電話給張躍峰，可是張躍峰卻沒有任何作為，導致一條年輕的生命永遠消逝。

曉楠父母痛心表示，張躍峰明知到女兒有輕生念頭，卻毫無作為，真的太冷漠了，他必須要為女兒的死負責。對此張躍峰反駁，由於曉楠常常一哭、二鬧、三上吊，自己早就見怪不怪，所以當下真的沒多想。

張躍峰表示，10萬復合費只是藉口，用意是希望曉楠能夠冷靜，沒有真的要拿這筆錢，如果真的要為這件事負責任，也只是在道義上。

（圖／翻攝自YouTube／CCTV今日說法官方頻道）

▲曉楠父母整理遺物才知道原來女兒生前受了極大的委屈。（圖／翻攝自YouTube／CCTV今日說法官方頻道）

雙方之後對簿公堂，曉楠父母認為，張躍峰與女兒的死有關，希望法院能判定張躍峰賠償他們各項損失，還女兒公道。最後在江蘇省金湖人民法院法官的調解下，張躍峰和曉楠父母達成協議，賠償7.5萬元（約新台幣32.1萬元），全案順利落幕。

節目播出後引起討論，網友紛紛留言「死得不值得」、「父母把妳養這麼大，就這樣了結對得起他們嗎」、「太任性了想過你的家人嗎」、「男的不壞，女的不愛」、「為何那麼多漂亮女孩都迷戀渣男」。

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

延伸閱讀
總統府站哨「最美憲兵」曝光！「超兇車頭燈」撐爆制服　2萬人朝聖
山寨羅志祥拚發片　被問多人運動「講笑話轉移話題」
少女遭前男友當街打死！閨密曝2人交往8年：吃軟飯還用死者的錢去嫖妓

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
加利吹哨者曝！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」...累
買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」　當地人揭真相
全台「各地整天有雨」時間點出爐！　周末涼爽像初秋
慘遭婆婆霸凌11年！她僅1次「和閨蜜聚餐」還被罵　現世報曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3個月墮胎2次！25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

賓士辣妹大聲公飆罵渣男！街頭怒吼「獻身血淚史」　已懷孕2個月

香港全民檢測「小於7%」接受採樣　港府延長4天：為秋冬爆發準備

想自殺「怕她傷心」！25歲女設連環殺局弒母　哭：我們感情太好了

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人：跟林明進是好友才擠出2貨櫃

16歲少女地鐵口遭拽走！　失聯17天在「秘密男」家中找到

禁止在台參與海峽論壇　 陸學者：不可能讓兩岸脫鉤

新疆戶外景區全面開放！　遊客「無需核酸檢測、無需隔離」

王毅：中國與11國合作開展疫苗三期臨床試驗

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

3個月墮胎2次！25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

賓士辣妹大聲公飆罵渣男！街頭怒吼「獻身血淚史」　已懷孕2個月

香港全民檢測「小於7%」接受採樣　港府延長4天：為秋冬爆發準備

想自殺「怕她傷心」！25歲女設連環殺局弒母　哭：我們感情太好了

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人：跟林明進是好友才擠出2貨櫃

16歲少女地鐵口遭拽走！　失聯17天在「秘密男」家中找到

禁止在台參與海峽論壇　 陸學者：不可能讓兩岸脫鉤

新疆戶外景區全面開放！　遊客「無需核酸檢測、無需隔離」

王毅：中國與11國合作開展疫苗三期臨床試驗

一天2杯飲料！20多歲B奶妹「暴升2罩杯」…確診罹癌了

超嚴購屋令發威！1個月後深圳掛牌量「大跌13.9%」　9月最新熱度曝

《摯愛的》殺青！胡一天全黑勁裝帥炸　網驚3要角換人演

加利吹哨者曝光！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」累癱：賊星該敗…貪啦

蔡依林新髮型曝光！　「超前衛髮色」網一看傻了：我的媽啊

渣夫染菜花「揪出小四是超兇人妻」　網洩不雅片…1顆痣洩證據！

被控拒罰違規藥局涉圖利　桃園2衛生局前副局長...這理由無罪

不斷更新／郭阜林適時二壘安　1局統一2比1樂天

探討死刑犯人權　陳菊：受害者的正義很重要，但生命只有一次

結婚2天「婆婆殺出」逼問兒：要我還是她？　新婚妻獨飛回家崩潰

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

25歲男新婚夜太興奮暴斃亡！醫看遺體：母親害的

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人現身

習近平措辭強硬「五個絕不答應」

當街吵架氣炸！　老公竟抱起老婆「扔下高架橋」

水杯遭灌體液！高中妹私密部位偷拍照狂傳　24歲男認罪

賓士辣妹大聲公飆罵渣男！自揭獻身血淚史

廣東「海水稻」展開收割　10月首次上市銷售

百人斬開班教把妹！5招獵艷：王思聰都沒我厲害

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

日媒喊蔡英文總統　華春瑩：她是「中國台灣」領導人

陸外交部新發言人　神似關之琳

日籍記者遭港警逮捕！周庭FB籲各界關注

更多熱門

相關新聞

「小S天天營業」　汪小菲疑酸大S秒刪文

「小S天天營業」　汪小菲疑酸大S秒刪文

大陸富商汪小菲與台灣女星大S（徐熙媛）自2010年結婚，夫妻倆育有一對寶貝兒女，不過汪小菲為了家人與工作，必須經常往返臺北、北京兩地，無法時刻陪伴妻小的他，三不五時會在微博上抒發思念之情，不過日前汪小菲發文疑似在吐槽老婆大S，之後他又被拍到在深夜買醉，引發網友熱議。

流浪狗遭畫成「跳跳虎」..網友怒

流浪狗遭畫成「跳跳虎」..網友怒

《龍貓》續作18年無人知！美術館才看得到

《龍貓》續作18年無人知！美術館才看得到

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

連劉德華都為她著迷！「最美豔港姐」戲中淪洩慾工具　守寡13年原因曝

連劉德華都為她著迷！「最美豔港姐」戲中淪洩慾工具　守寡13年原因曝

關鍵字：

張躍峰曉楠周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面