3個月墮胎2次！25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

▲25歲女子遇渣男難過情關 。（圖／翻攝自YouTube／CCTV今日說法官方頻道）

圖文／CTWANT

俗話說好聚好散，但很多人往往因為走不過情關，而走上絕路，讓家屬相當悲痛。25歲女子曉楠（化名）因男友提出分手，拿不出10萬元（約新台幣43萬元）挽回對方，因此在江蘇省金湖某賓館輕生，直到隔天才被人員發現。

大陸節目《今日說法》披露，江蘇省金湖縣一名賓館清潔人員日前推開房門後，發現一名女子倒臥在房內，已沒有生命跡象。警方調查，死亡的女子曉楠（化名）自己一人進入賓館，致命傷為胸口的2處利器傷口。

由於檢視監視器後，從頭至尾都沒有人進出房間過，警方認定曉楠是自殺。對此曉楠的父母不能接受，天天以淚洗面，不明白女兒為何想不開，直到整理遺物才知道原來女兒生前受了極大的委屈。

▲曉楠胸口有2處利器傷口。（圖／翻攝自YouTube／CCTV今日說法官方頻道）

從聊天紀錄看，曉楠短短3個月就做了2次墮胎手術，結果第2次手術結束後，初戀男友張躍峰（化名）居然要跟她分手；不僅如此，張躍峰還提出，如果要復合，就必須拿出10萬元（約新台幣43萬元）復合費用。

不管張躍峰態度多麼惡劣，這段感情多麼不平等，曉楠仍盡全力完成對方要求，就是不願意結束感情，但事與願違，根本無法達成。曉楠在輕生前，多次打電話給張躍峰，可是張躍峰卻沒有任何作為，導致一條年輕的生命永遠消逝。

曉楠父母痛心表示，張躍峰明知到女兒有輕生念頭，卻毫無作為，真的太冷漠了，他必須要為女兒的死負責。對此張躍峰反駁，由於曉楠常常一哭、二鬧、三上吊，自己早就見怪不怪，所以當下真的沒多想。

張躍峰表示，10萬復合費只是藉口，用意是希望曉楠能夠冷靜，沒有真的要拿這筆錢，如果真的要為這件事負責任，也只是在道義上。

▲曉楠父母整理遺物才知道原來女兒生前受了極大的委屈。（圖／翻攝自YouTube／CCTV今日說法官方頻道）

雙方之後對簿公堂，曉楠父母認為，張躍峰與女兒的死有關，希望法院能判定張躍峰賠償他們各項損失，還女兒公道。最後在江蘇省金湖人民法院法官的調解下，張躍峰和曉楠父母達成協議，賠償7.5萬元（約新台幣32.1萬元），全案順利落幕。

節目播出後引起討論，網友紛紛留言「死得不值得」、「父母把妳養這麼大，就這樣了結對得起他們嗎」、「太任性了想過你的家人嗎」、「男的不壞，女的不愛」、「為何那麼多漂亮女孩都迷戀渣男」。

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