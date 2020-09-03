菸權會：48.4%吸菸者、83%電子煙業者要求政府合法納管非傳統菸品





▲菸權會公布民調呼籲政府納管電子煙 。（圖／菸權會提供，下同）



政治中心／台北報導

對於衛福部國民健康署將在立法院下會期推動審查菸害防制法修正草案，內容包括電子煙、加熱菸等非傳統菸品，均將歸類為新設立的「類菸品」予以禁止，並全面禁止加味菸，臺灣吸菸者權益促進會3日召開記者會強調，國健署修法內容不符民意，政府應暫緩修法，在凝聚社會各界共識後，重新提出合理草案內容。

菸權會同時也公布民調指出，超過三成吸菸者曾經使用過電子煙(35.3%)、兩成曾經使用加熱菸(21.3%)；近期最常使用電子煙的受訪者為7.0%、高於加熱菸4.2%，可見政策應優先評估較多人使用的電子煙在非傳統菸品的合法納管也更具急迫性。

菸權會理事長陳麒安表示，消費者有權利自由選擇偏好的產品，成年人可以自行承擔健康風險，政府的責任是做好資訊透明，對不良的產品進行把關，像禁止偽劣假菸一樣、政府該做的是禁止成分不良的劣質電子煙，草案中採取全面禁止非傳統菸品的作法根本是行政怠惰；而部分反菸人士以青少年使用電子煙來當作禁止的理由，問題是未成年人本來就不能使用任何菸品，難道青少年無照駕駛就要禁止機車嗎？難道青少年偷看限制級電影就要禁止電影嗎？

陳麒安進一步說，青少年本來就容易被新鮮事物吸引，政府要做的是教育宣導，不應該模糊焦點、避重就輕。至於加大警圖與禁止加味菸更是圖利黑市的錯誤作法，85 %的警示圖文讓消費者難以辨識合法和非法菸品的差別，已經習慣使用加味菸的民眾也可能改從非法管道取得，根本是在提高無良業者仿冒和走私的誘因，這兩項缺乏社會共識的修法條文，對消費者權益的影響太大，政府應暫緩修法重新思考。

菸權會表示，此次民調是委託時勢股份有限公司執行，吸菸者部分於2020年7月10日至22日，針對全台20歲以上、目前有吸菸習慣的民眾，以網路自填問卷方式進行，並依國健署「106~107年國人吸菸行為調查」之性別、年齡、地區配置樣本，完成有效樣本共600名菸品消費者，在95%的信賴水準下，抽樣誤差為±4%。電子煙通路部分於2020年7月2日至25日，針對全台目前有販售電子煙之商家行號的負責人、主管或銷售人員，以電話訪問方式進行調查，依據公開取得之電子煙商家行號聯絡資訊，排除空號、無人接聽等狀況，共接觸153家，其中成功完訪55家，完訪率為35.9%。

根據調查結果，有近半數受訪者(48.4%)認為，無論何種形式的菸品均應全部由政府合法納入管理，其中，超過四成受訪者(42.6%)認為，電子煙應最優先合法納管。整體而言，只有約四分之一的受訪者支持只有一般紙菸合法，其餘菸品完全禁止的修法方向。

多數吸菸者認為將所有菸品合法納入管理，對於「降低青少年吸菸」、「保障消費者權益」、「降低非法販售」、「減緩吸菸者使用一般紙菸」等四項目標較為有效。

在電子煙通路業者調查結果方面，超過八成受訪者(83.6%)認為無論何種形式的菸品，均應全部由政府合法納入管制，九成受訪者(91.0%)認為非傳統菸品應該要另外訂立專法或專章來管理，

此外，八成受訪者(82.0%)認為指定開放非傳統菸品與健康風險評估的方式應明確立法管制，而非空白授權行政部門自行決定管理方式，至於具體管理層面，超過半數受訪者(55.0%)認為非傳統菸品的電子裝置及周邊耗材等，不應該適用一般紙菸的展示陳列限制。

電子煙通路業者阿鍾、Jerry指出，許多同業都是合法營業、依法納稅的小商人，販售的商品是在國外合法上市、合法進口，但在台灣尚未有適當法律進行管理的電子煙裝置、煙油及周邊產品。

他們也表示，同業都希望能趕快有合適的法律來遵循，也都樂意繳納菸品稅捐，無論是納入菸害防制法或是另外訂定專法都可以討論！包含歐盟、英國、紐西蘭、八月份才剛合法的加拿大，都能夠透過合法管理，讓安全減害的電子煙成為消費者的選擇，為什麼台灣政府作不到？