22歲少女遭前男友「狂毆猛刺」倒地慘死！他指認現場露出「惡魔詭笑」

▲男子當街攻擊前女友。（圖／CTWANT提供）

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中國河南洛陽一名26歲男子當街毆打一名女子，還持刀將女子刺傷，甚至割喉，多名路人數次制止，但都未能成功，而女子經送醫急救後仍宣告不治。據了解，2人為戀愛關係，由於男子不滿女子提分手，想找女方求和，不料雙方發生爭執而釀成悲劇。

綜合陸媒報導，事發於8月30日晚間11時，河南洛陽市嵩縣一處街頭，一名26歲男子當街猛毆一名女子的頭及臉部，用腳狂踹她的頭，甚至還持刀朝著女子的頸部背部捅過去，女子整個人奄奄一息倒地。過程中，有名路過的女子想上前阻攔，卻也慘被男子毆打，不過她沒有放棄，仍多次上前阻止；後來一名男路人上前攔住男子，還有另一名女子上前幫忙，但最後仍未救回被害女子。

另外，還有一名網友拍到，男子行兇後還打電話給朋友，「我在殺人呢，你們過來吧」，不僅如此，兇手在指認作案現場時，還露出惡魔般、若無其事的詭笑。

警方抵達現場後，趕緊將女子送醫，經搶救仍宣告不治。據了解，兇手為女子的前男友，男方因不滿女子提出分手，求和不成，雙方起爭執才釀成悲劇。網路上也流傳，死者家屬表示女孩才22歲，因無法容忍前男友喝酒打牌、不務正業，想退婚，沒想到卻當街被殺，死者哥哥還表示，「倆人在一起的時候，男的天天喝酒打牌，妹妹賺錢給他花。」目前嫌犯邢姓男子已被控制，案件正進一步調查中。

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