29歲衛生局女墜樓！監察院2監委以「權勢性侵」申請調查

▲衛生局女員工墜樓亡，臉書留下指控廖男性侵的長文，文末稱「你贏了」。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市林姓衛生局女員工日前墜樓身亡，但她在臉書留下千字文，指控性侵物理治療所的廖姓前執行長性侵。對此，監察委員紀惠容、張菊芳發布新聞稿，認為此案「凸顯權勢性侵受害者之結構困境，實有調查之必要」，申請自動調查。

監察院新聞稿指出，據悉，新北市政府衛生局林姓女職員疑遭先前任職之長照機構執行長性侵害，致身心受創跳樓輕生。

監察委員紀惠容、張菊芳表示，權勢性侵害案件凸顯了受害者的結構性困境，且相關人員欠缺性平意識，恐對性別權力關係無感，無法察覺盲點之所在，實均有調查之必要。

▲廖男（右）否認性侵林女（左）。（圖／翻攝自當事人臉書）



據《聯合報》報導，衛生局長陳潤秋表示，新北相當重視性平意識，除了配合調查之外，也會將當天員工關懷的內部調查交給檢警，全力配合偵辦。

據了解，29歲的林姓女子7月3日墜樓身亡，生前在臉書透露遭強暴的細節，並在文末標註「願用這條命，讓真相浮出檯面」引起社會關注。

被指控的某物理治療所廖姓執行長，事發後被解職，並透過律師駁斥性侵說法，強調雙方為妳情我願的關係，甚至對著記者喊冤「我沒有性侵她」。然而，夫妻兩人曾在生前派出徵信社跟拍，並對林女提告妨害家庭、妨害名譽。

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