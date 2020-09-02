正妹衝綠島潛水！晚上喝醉抱馬桶狂吐　秒遭色男脫褲「強制性侵」

▲正妹喝醉遭趁機性侵。（示意圖／CTWANT提供／Pixabay）

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新北市1名廖姓男子去年帶著一群人到綠島潛水，期間覬覦女團員小依（化名）美色，竟趁著對方喝醉時用手指性侵得逞；誇張的是，廖男見女方不勝酒力在廁所嘔吐，還尾隨她進洗手間，並從後方再度性侵。新北地院審理後，認定廖男性侵事證明確，依強制性交罪判處有期徒刑3年4月；可上訴。

判決指出，小依去年10月間受邀到綠島潛水，期間認識了同行的廖男與其他友人，一行人睡前一起在房裡飲酒聊天，一陣酒酣耳熱後，她不勝酒力醉倒在床上，隨即遭廖男撫摸胸部、下體猥褻，嚇得她立即驚醒，但因全身癱軟無法反抗，僅能以翻身及滾動之方式表示拒絕，最後仍遭對方以手指性侵得逞。

不久後，小依半夢半醒間感到一陣反胃，廖男見有機可趁，竟以幫忙攙扶為由尾隨她進廁所，並趁著對方在嘔吐時，從後方脫掉小依的內、外褲，再度猥褻、性侵得逞。廖男到案後否認犯行，強調他雖然有摸女方胸部、下體，但並沒有違反對方意願，何況小依隔天還替他擦防曬油，足以證明他沒有做出性侵行為。

由於被害人、證人指證歷歷，新北地院認定廖男性侵事證明確，審酌被告為逞一己私慾，竟利用小依酒後沈睡之際對她施行猥褻性交行為，待其清醒為閃躲、抵抗動作後，又無視對方意願強制性交，對女方人格尊嚴戕害非輕，考量教育程度、工作、經濟狀況等一切情狀後，依強制性交罪判處有期徒刑3年4月；可上訴。

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