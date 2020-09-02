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20歲兒失蹤2個月！焦急母突接神秘電話：他已死在這

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▲▼失蹤,走失,老人,示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子6月離開家門後，從此下落不明。（示意圖／取自免費圖庫Pxfuel）

實習記者劉雪兒／綜合報導

墨西哥一名20歲男子6月離家後，就離奇失蹤，他的母親瑪莎（Martha）相當焦急，在2個月間幾乎找遍整個墨西哥，但仍遲遲不見男子蹤影。不過就在最近，瑪莎接到一通陌生電話，她按照電話的指示，竟在一片叢林中挖出兒子的遺體。

根據墨媒EL Universal報導，20歲的馬可（Marco Antonio）自6月下落不明後，瑪莎不理周圍人的猜測，不相信兒子遭黑幫殺害，甚至加入「尋找孩子的母親」（Madres Buscadoras）互助組織，求助「成員媽媽」一起協尋兒子，在2個月時間內走遍墨西哥，卻沒有任何的發現。

直到上（8）月30日時，瑪莎突然收到陌生來電，稱「你兒子馬可的遺體就在索諾拉州（Sonora）卡沃爾卡（Caborca）市的森林中」。聽完電話，她半信半疑的帶著30多名家人和組織成員，以及挖掘工具等，前往該地點進行搜索。果不其然，一行人很快就挖掘出馬可的遺體，而瑪莎非常絕望的表示，「這裡的治安非常糟糕，當兒子下落不明時，儘管早已做好心理準備，但還是仍抱著一絲希望，希望他能僥倖的活著。」

▲▼南韓釜山女子失蹤近一個月，屍體被發現時臉部腐爛。（示意圖／CFP）

▲瑪莎與家人跟隨電話指示來到森林，最後真的發現兒子遺體。（示意圖／CFP）

組織領導人塞西·弗洛雷斯（Cecy Flores）形容當時的場景，「看到瑪莎幾乎跌倒在地，發現屍體時，那團骨頭散發出腐爛的氣味，而她是看到周圍的衣物，才認出那是她兒子，她的表情呈現出痛苦和絕望」。塞西還說，自己的兒子也是受害者一，之所以成立「尋找孩子的母親」組織，就是為了能幫助更多媽媽，透過大量的人力尋獲失蹤的孩子，而一年多來，她們已經找到176具失蹤者的遺體。

值得一提的是，墨西哥因為黑幫活動猖獗，經常有人突然失蹤，自1964年累積至7月已有7.3萬多起失蹤案件，有將近3萬具屍體被非法埋葬在4000座隱密的墓地；光是在2006年到2019年間，就有6.1萬人無故失蹤，而且大多數的年齡層都落在20歲出頭的青年。

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