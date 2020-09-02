摩鐵偷拍發現「董級大咖」　34對被攝名單流出！勾結惡警索500萬

▲犯罪集團在摩鐵裝針孔，偷拍入住房客性愛畫面後進行勒索。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2016年，全台正掀起一股高檔摩鐵風，不少年輕愛侶、夫妻檔捨五星級飯店，入住有主題設計及新穎設備的摩鐵體驗，34對男女入住6間中南部的摩鐵，在以為屬於私人小天地裡翻雲覆雨後，豈料卻遭犯罪集團裝針孔偷拍，還勾串欠賭債的惡警以警用電腦查個資，讓歹徒挑選企業董事長、廟宇主委及醫院院長等社會名望之人，獅子大開口勒索50萬至500萬元人民幣，不少當事人嚇出一身冷汗，有人至今仍餘悸猶存！

綽號「老哥」的犯罪集團，看準消費者對入住高檔摩鐵趨之若鶩的風潮，2016年6月和徵信業者蘇垚信、費靖傑、林敬雄等人聯手，鎖定台中雲河概念旅館、鹿港紅樓精品旅館、台南市青森精品商旅、南投草屯山月景緻旅館、台南激點情境汽車旅館以及高雄的美麗四季汽車旅館下手。

嫌犯先在網購無線針孔攝影機、無線網路卡、煙霧感測器後，分批入住上述6家摩鐵，利用投宿機會，暗中將針孔攝影機及傳輸器材偽裝成煙霧感測器外觀，分別安裝在旅館房間床鋪上方以及車庫，再連接房間內緊急照明線路供電後，偷拍入住摩鐵房客的性愛畫面，以及所駕駛車輛的車號。

歹徒將針孔攝影機所拍到當事人性愛影片傳輸至在中國大陸遙控的主嫌「老哥」的雲端硬碟，擷取當事人的影面及裸照備份。

摩鐵偷拍犯罪集團後來透過離職警員游家瑋，找到在外積欠30萬元賭債的前新北市警局海山分局偵查佐鄭凱陽，遊說鄭員協助查個資，可代為向債主說情，延緩分期還款清償債務，鄭員於是透過警用電腦將查得個資交給游男轉賣給徵信社。

犯罪集團成員逐一比對車主身分後，從34對男女中挑選20名在社會上有名望地位的當事人展開勒索恐嚇計畫。

▲號稱五星級的台中雲河概念旅館，4年前發生嫌犯偷裝針孔拍攝房客性愛隱私畫面。（圖／翻攝雲和概念旅館官網）

2016年7月30日晚間，高雄一對從事環保回收事業的T姓董事長夫妻到台中旅行時，入住號稱五星級的「雲河概念旅館」，卻在返家後接到歹徒的勒索訊息，威脅若不付五十萬人民幣，就要公開性愛畫面。

T姓夫妻看到影片後，驚覺影片中的場景竟然是投宿過的高檔汽車旅館報警，警方受理後，轉由台中市警方介入偵辦，警方查出並非摩鐵業者所為，而是摩鐵偷拍集團涉案，調查後，發現除了高雄T姓夫妻外，還有高雄一間漁業公司X姓董事長、中部一間廟宇的Y姓主委、中部一名藝品店的H姓負責人夫妻等多名被害人。

歹徒看準被害人均為具社會地位之人，且擁有財力雄厚背景，以「如不付錢買回裸照，將散布給親友或公布在網路上，勿讓美好生活毀了」等理由，向被害人勒索50萬至500萬不等的人民幣；另有4家摩鐵業者被歹徒恐嚇，「不付錢就將相關影像及照片訴諸媒體」。

其中漁業公司X董，因歹徒揚言公布赤裸裸的性愛畫面，嚇得依指示匯了兩筆共17萬多元人民幣、折合台幣約63萬多元，其餘被害人和業者未匯款，直接報警。

本刊調查，警方在偵辦期間，意外查獲集團成員林姓男子接受委託跟拍一名G姓男子和女子親密出遊的行蹤，透過偵查做鄭凱陽所查個資，查出得知G男是已婚醫院院長，在捷運站攔下G男，出示照片勒索600萬，後又降價360萬元，歹徒取款時遭逮，警方查出是摩鐵偷拍犯罪集團成員所為。

全案主嫌「老哥」至今未被查出真實身分，仍潛逃在外；其餘6嫌今年6月被台中地院依恐嚇取財罪判處4個月至2年徒刑；洩漏個資的偵查佐鄭凱陽則被判刑八個月，加上影響警譽，去年八月遭警政署免職。

警方提醒民眾，入住摩鐵或旅館，最好先檢查是否有不明洞孔，也可下載防偷拍App，探查是否有可疑偷拍設備，業者也應不定時自行偵測，以保障消費者安全及隱私。

延伸閱讀

▸ 愛片削大咖2／惡警入侵戶政系統 查個資專挑大咖寄「駕駕片」

▸ 惡狼慈善家1／白天臉書募款稱助清寒家庭 入夜當大爺仗有錢凌辱酒店妹

▸ 一路喇不完1／入圍金鐘獎爽歪 直擊 夢多 肉體傳情正妹新歡