無視友人勸誡！校長娶小22歲校花　下場是50萬贍養費離婚抑鬱亡

▲蔣夢麟就婚變事件召開記者會。（圖／CTWANT提供）

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隨著社會風氣的開放，以及網際網路的發達，我們不時耳聞一些年齡差距甚大的「忘年情侶」的故事。放在現代來看，並不會太過於特別，但在早年的社會來講，並非如此。而曾任北京大學校長的文學家蔣夢齡，就曾於75歲高齡時，不顧眾人反對，迎娶小他22歲的校花徐賢樂，但沒想到這樁婚姻僅維持2年，最後蔣夢麟也因為懊悔萬分抑鬱而終。

蔣夢麟，1886年浙江餘姚出生，在1919年受時任北大校長蔡元培的託付，代理北大校長業務，之後又連續兩次擔任北大校長一職，主持北大事務長達17年之久，也曾出任中華民國教育部首任部長。他一生有3任妻子，元配孫玉書為媒妁之言，後來蔣夢麟為了與亡友遺孀陶曾谷結婚，便與孫玉書離婚，而陶曾谷也成為他第二任妻子。

後來在陶曾谷病逝後，蔣夢麟透過友人介紹，認識了徐賢樂。徐賢樂雖年過半百，但風韻猶存，年輕時在上海求學時也被稱作校花，這也讓蔣夢麟對她一見鍾情。但正當蔣夢麟希望迎娶徐賢樂的消息傳出後，不少友人都出面反對，原因是徐賢樂曾經結過婚，最後卻因為金錢問題鬧到離婚，而反對的友人中包含了胡適、陳誠、甚至連蔣宋美齡也託人轉達：「如果你一定要和她結婚，那麼我們以後不能見面了，至少，你的夫人我們是不能見面的。」

75歲的蔣夢麟看到眾多友人的反彈，一度對於迎娶53歲徐賢樂的事情感到動搖，但最終還是決定迎娶徐賢樂。不過婚後，在蔣夢麟一次因為腳傷住院時，徐賢樂趁機遷出自己的戶口，甚至將蔣夢麟名下財產、蔣夢麟女兒的存款轉到自己名下。蔣夢麟出院後得知憤怒難耐，便委託律師訴請離婚，卻遭到法院拒絕，而且徐賢樂更發文回擊，否認兩人婚姻已經構成離婚條件。

事後，蔣夢麟曾對媒體透露，「家是我痛苦的深淵，我深深地後悔沒有接受故友胡適先生的忠告，犯下了錯誤。」而這場離婚訴訟打了3年，最後在蔣夢麟同意支付50萬元贍養費的情形下，兩人協議離婚。而心情鬱悶的蔣夢麟也在半年後，因為肝癌逝世，享壽78歲。

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