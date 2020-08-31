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川普極力阻止出版！姪女「比爆料更狂大剖析」新書中文版9月在台發行

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▲▼美國總統川普的姪女瑪莉（Mary Trump）發行新書，揭露她認為的家族真實面貌。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普的姪女瑪麗（Mary Trump）發行新書，剖析川普這個權勢家族，更揭露如今川普「只會用權力、金錢跟世界相處」的背後原因。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／台北報導

美國總統川普的姪女瑪麗．川普（Mary L. Trump）撰寫新書在當地狂賣，由於瑪麗具有心理學博士學位，該書以川普家族「局內人」與「臨床心理學者」的視角，剖析川普這個權勢家族，更描述如今川普為何展現「自戀、霸凌和浮誇」的人格特質，以及「只會用權力、金錢跟世界相處」的背後原因。書籍發行前，川普家族曾向法院要求限制出版，如今繁體中文版由聯經出版取得授權，預計9月下旬在台發行。

瑪麗．川普（Mary L. Trump）撰寫的家族史回憶錄《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》，中文暫譯書名《永不滿足》，7月在美國上市一週就狂賣135萬冊，至今仍是美國亞馬遜暢銷榜冠軍。

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▲▼瑪麗．川普（Mary L. Trump）撰寫的家族史回憶錄《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》，中文暫譯書名《永不滿足》，9月將在台發行。（圖／記者林育綾攝）

▲瑪麗川普（Mary L. Trump）新書在美國大賣，9月將在台發行中文版。（圖／聯經出版提供）

不同於其他爆料批判的著作，瑪麗川普以「川普家族局內人」與「臨床心理學者」的視角，剖析川普這個權勢家族，從祖父母的人格，到充滿對立的家族氣氛，還描述長輩偏袒、平輩競爭，到晚輩排擠，與失常的教養環境下，如何造就現今對全球帶來巨大影響的唐納．川普。

而瑪麗不僅是臨床心理學家，過去也曾為《紐約時報》調查川普逃漏稅提供機密文件。《永不滿足》書還中揭露川普的父親、瑪麗的祖父殘酷又獨裁，他的教養方式不僅對川普的兄長（瑪麗的父親）帶來了毀滅，也嚴重影響川普的人格與情感都無法正常發展，導致川普「只會用權力、金錢來與世界相處」

瑪麗也揭露，唐納川普早年因為失去和母親的聯繫，讓他「受創極深，導致成長過程中的需求沒被滿足，恐懼和渴望沒有得到撫慰」，父親也未能讓他感覺到安全、被愛或被重視，結果在他心中留下終身傷疤，最後以「自戀、霸凌和浮誇的人格特質」展現，他無法對人產生憐憫，不願展現任何一絲脆弱，更不願承擔任何責任。
 
瑪麗坦言，「這是個原生家庭失敗的悲傷故事。」從這本書所見的，不只是一個美國權勢家族的內幕，也是家庭教育影響人格發展最寫實的案例。

而在該書問世前，川普家族曾向法院要求限制出版，極力攔阻家族內幕公諸於世。書籍發行後，川普也在推特連嗆她的新書根本是「瞎說」，還稱瑪麗「根本與他不熟」，書中對他與父親之間關係的描述也並非事實。

 《永不滿足》繁體中文版在今年7月由聯經出版取得授權，預計9月下旬即將在台上市，讓華文讀者也能親身接觸這本震撼全美的話題之作。

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