馬尾女爬10m峭壁碉堡拍照　網歪樓「以為沒穿衣服」：求4K高清照

▲女遊客爬上碉堡拍照。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

出去玩看到絕美的海景，絕對不能放過任何可以拍網美照的機會，一名網友日前在小琉球，目睹兩名女遊客在廢棄的碉堡上拍照，碉堡四周都是礁石，另一側還是高達10公尺的峭壁，兩人不顧危險爬上去拍照。驚險畫面全被一旁的民眾拍下，並PO上網寫下「想當亡美嗎？」

原PO在臉書「小琉球聯盟」發文寫道，日前在琉球潮間帶生態區附近，發現兩名女遊客在廢棄碉堡旁拍照。一名綁著馬尾穿著白色比基尼的女子坐在碉堡上，擺出各種撩人的姿勢，還將身體趴下勾起腳，看起來相當愜意，而另一名女子則拿著自拍棒在周圍幫忙拍照。原PO拍下這危險的畫面，PO上網寫下，「從小到大住在這邊，都沒爬上去過！她們360度全都拍了一遍！如果出事不要牽拖。」

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▲▼女遊客擺出各種撩人的姿勢。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文一出後，許多網友留言，「這年頭都是等出事」、「現在網美愛拍照，不把生命當一回事，已經不是第一回了」、「亡美與網美只有一線之隔，通常往往要出事才學教訓」、「勇敢創造出不要命的人」、「這樣拍是有比較好看膩，掉下去大家不知該拍手還難過的」。

由於拍攝距離的關係，照片中該女子看起來像是沒穿衣服，原PO也在貼文強調「人家有穿泳衣啦」。網友們歪樓表示，「乍看以為沒穿衣服 害我空歡喜一場」、「我也以為沒穿勒！害我還放大照片睜大眼睛看得超認真」、「跪求4K高清版本」、「害我還開電腦放大看」。

對於民眾這樣的行徑，琉球管理站長蘇瑞芳表示，「會勸導請他們趕快下來，因為此動作尚未涉及破壞古蹟的行為，所以目前不會開罰，會以勸導為主，以防遊客發生意外。」