國民黨轟陳時中荒謬：迪化街設美豬牛示範區　產品試吃發表會嗎？

▲國民黨召開「食安不容倒退！拒絕瘦肉精美豬！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者黃巈禾／台北報導

針對美豬牛開放進口，衛福部長陳時中31日接受專訪時表示，散裝食品與包裝食品標示預告後，會請食藥署找地方進行示範，目前先選定迪化街，另會找幾處生鮮傳統市場協助，請大家一起來看商家是否有標示問題需要協助。對此，文傳會主委王育敏批評，「實在太荒謬了，陳時中部長，連教育部長都不如」。

國民黨31日上午召開「食安不容倒退！拒絕瘦肉精美豬！」記者會。王育敏表示，整個瘦肉精開放違反民主程序和行政程序，衛福部須清楚告訴大家，哪一天召開過風險評估會議，以及找了哪些人出席？這件事情絕對不能黑箱，如果衛福部連風險評估都沒有做，蔡總統就宣布瘦肉精美豬可以開放，這樣是完全違反食安法相關規定。

王育敏呼籲，過去在衛環委員會和她一起聯手把食安法通過的現任監委田秋堇，好好調查一下整個行政程序，是不是違反食安法的規定？

另外，與會的師大化學系教授吳家誠也說明萊克多巴胺是有毒的。王育敏批評，面對有毒的物質陳時中竟大肆宣傳可以吃、願意吃，還要在迪化街去做示範，要煮美豬美牛，希望這個報導是錯誤的，這會讓人非常錯亂。

王育敏認為，一個該捍衛國人食安的衛福部長，居然要去示範含有瘦肉精的美豬美牛，要去做產品試吃發表會嗎？實在太荒謬了，「陳時中部長，連教育部長都不如，教育部長還知道，至少要保護孩子的安全，會率先宣布學校不能用含有瘦肉精的產品，但衛福部長竟然還要鼓勵大家吃沒有關係，這太荒唐了，完全違背一個衛福部長該有的職責」。