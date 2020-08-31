滴妹開店3個月！他實測買1杯「再睡5分鐘」排多久：哎唷～蠻厲害

▲阿滴實測現在排隊買「再睡5分鐘」要等多久。（圖／翻攝自YouTube／阿滴日常）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber滴妹5月初開設自己的手搖飲品牌「再睡5分鐘」，開幕初期幾乎天天完售、人氣超高，但店面也被許多人看衰，認為「新鮮感沒了，很快就會感受到餐飲市場的現實面。」到底開店超過3個月後，想買一杯飲料要等多久？就有另一名YouTuber實測，排隊時直呼「蠻厲害的哦！滴妹，哎唷～」

「阿滴日常」29日上傳一支影片《排隊實測！ 開店三個月後買再睡五分鐘要等多久》，原來這個實測的人就是滴妹的親哥哥阿滴本人，影片一開頭他就笑自己是間諜阿滴，當天是周日，剛好在北車跟別人有約，就順便進行實測，強調自己真的沒有跟店裡的人套好。

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阿滴要開始排隊時，發現地上多了動線指引的設計，讚賞這樣就不會擋到其他人，接著他看了一下人潮，目測約有10幾個人在排，「我們看一下10幾個人，我需要排多久才可以買到飲料。」

▲阿滴排了20分鐘左右拿到飲料。（圖／翻攝自YouTube／阿滴日常）

排隊過程，他一邊親民和其他粉絲合照，一邊不忘拍Vlog誇讚妹妹，「其實，蠻厲害的哦！滴妹，哎唷～過了3個月，排隊人潮還是蠻踴躍的喔！而且現在（動線設計）這樣子，整理成了3個排隊動線，所以不會擋到人行道，蠻不錯的！」

最後買完飲料，阿滴看了時間，「（外帶單）上面印的時間是13:37，我是13:18開始排的，所以拿到單子花了20分鐘的時間」，在拿到外帶單之後，1分鐘左右就拿到飲料了，所以現在想買一杯「再睡5分鐘」大約就是等20分鐘。

影片一出，許多網友紛紛留言大推，「那天去有10幾組客人，可是排10分鐘內就排到！店員服務態度很好」、「我覺得再睡5分鐘不只是有滴妹的名聲而已，它真的是我最喜歡的飲料店，品質超級優、超好喝」、「開了3個月還那麼多人，代表大家不是為嚐鮮來的」、「店員都好可愛也都超專業！效率真的很優質欸！」