　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市駁危老審核率六都墊底　建管處：推動績效居全國之冠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘭州街街景,公寓,蘭州公園,大同運動中心,大同國小,蘭州市場,市場周邊店家,大橋頭捷運站。（圖／記者徐斌慎攝）

▲政府積極推動都更及危老。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市議員陳炳甫批評，北市危老申請核准率六都墊底。對此，北市建管處澄清，申請、核准件數均領先全國，未來建管處仍然會檢討人力全力投入資源，以加速危老重建計畫及建照執照審查效率。

對於報載北市目前危老重建核准率偏低一事，北市府說明，危老條例10%時程容積獎勵，原訂今年5月11日落日歸零，以致於本市危老重建申請案於4、5月申請案件爆增228件，較去年同期增加約400%的案件量，申請件數居全國之冠。

建管處處長劉美秀表示，為因應大量申請潮，建管處建照科已優先集中具有審查資格人員13名投入審查工作，增加原本一倍以上人力資源辦理危老重建計畫，並於6、7月核准83件，核准件數較同期增加約400%；截至8月27日止，全市547件危老申請案，已核准280件，核准率更提昇至51.19%。

對於已核准危老重建案申請建造執照，劉美秀指出，建管處積極協助審查，目前已核發86件建造執照，無論重建計畫及建照執照核准數量，台北市均為全國最高，未來建管處仍然會檢討人力全力投入資源，以加速危老重建計畫及建照執照審查效率。

建管處進一步表示，相較營建署公布的資料，新北市申請287件、核准221件；台中市申請266件、核准126件；桃園市申請63件、核准43件；臺南市申請91件、核准85件；高雄市申請57件、核准47件。台北市危老推動績效，確實已居全國領先地位，未來將繼續加緊腳步，以推動危老重建更新進度。　

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
國一少女關機失聯！網號召肉搜車牌　車主提「關鍵證據」證明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市駁危老審核率六都墊底　建管處：推動績效居全國之冠

謝龍介稱美衛生部長專賣瘦肉精　外交人士：江啟臣見AIT尷尬了

捷克議長口罩沒台灣國旗真相曝光　吳釗燮晚宴玩自拍

蔡英文開寬美豬牛後　美亞太助卿與蕭美琴、王美花展開經貿研討

安倍閃辭...日韓關係卻無解！青瓦台「悲觀」：反韓才是政治正確

新竹風箏節意外！女童遭纏住飛上天　林智堅致歉：追究責任

反對美豬美牛進口　江啟臣批蔡「四不政府」

影／接下館長委任律師　黃國昌霸氣喊：揪出幕後藏鏡人

國民黨批開放美豬雙重標準　民進黨反擊：阻礙台灣發展

「選錯人天天清明節」　連勝文批蔡英文：捍衛主權靠卑躬屈膝

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

北市駁危老審核率六都墊底　建管處：推動績效居全國之冠

謝龍介稱美衛生部長專賣瘦肉精　外交人士：江啟臣見AIT尷尬了

捷克議長口罩沒台灣國旗真相曝光　吳釗燮晚宴玩自拍

蔡英文開寬美豬牛後　美亞太助卿與蕭美琴、王美花展開經貿研討

安倍閃辭...日韓關係卻無解！青瓦台「悲觀」：反韓才是政治正確

新竹風箏節意外！女童遭纏住飛上天　林智堅致歉：追究責任

反對美豬美牛進口　江啟臣批蔡「四不政府」

影／接下館長委任律師　黃國昌霸氣喊：揪出幕後藏鏡人

國民黨批開放美豬雙重標準　民進黨反擊：阻礙台灣發展

「選錯人天天清明節」　連勝文批蔡英文：捍衛主權靠卑躬屈膝

宜蘭Google地圖驚見「納斯卡線」　實地空拍照曝光

白冰冰住家遭偷拍PO網！　經紀人曝可能原因：正在調查是誰

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

迪士尼「華麗風公主文具」貴氣逼人！金色原子筆、紙膠帶放桌上就是唯美擺飾

中職／味全龍談約新進度　敲定3焦點新星

中職／羅傑斯7局狂飆10K　解決張進德霸氣表情引熱議

北市駁危老審核率六都墊底　建管處：推動績效居全國之冠

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

政治熱門新聞

謝龍介稱美衛生部長賣瘦肉精　江啟臣尷尬了

捷克議長口罩沒台灣國旗真相曝光

女童遭風箏纏住飛上天　林智堅致歉

安倍閃辭...日韓關係無解！青瓦台悲觀道現實

「豬農被騙到欲哭無淚」　連勝文：選錯人天天清明節

北市駁危老審核率六都墊底　建管處：推動績效居全國之冠

謝龍介：美衛生部長阿札爾是「瘦肉精」老闆

快訊／捷克31年最高層級　議長韋德齊抵台

「還沒首戰就結束」學者曝台灣罩門

放寬美豬牛後　美亞太助卿、王美花展開經貿對話

接下館長委任律師　黃國昌霸氣查真相

每天吃33片瘦肉精排骨　5到10年才會超標

吳斯懷：國防部應宣布三軍部隊禁用美豬美牛

前大使嗆民進黨：被霸凌還替美國說好話

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

館長首度現身直播：第一槍對著我頭開

館長講到快哭！連續擦淚4次：我做了什麼…

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

剛考到證照…興大生回宿舍遭毒駕白賓士撞死！

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

國一女見網友失聯　學校3項聲明

少女失聯定位後又關機　警鎖定旅館找人

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

放話「下一個動館長老婆」 屁孩道歉

趙小僑跳ITZY舞蹈　兒嚇壞：媽太強了

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面