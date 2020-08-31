北市駁危老審核率六都墊底　建管處：推動績效居全國之冠

▲政府積極推動都更及危老。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市議員陳炳甫批評，北市危老申請核准率六都墊底。對此，北市建管處澄清，申請、核准件數均領先全國，未來建管處仍然會檢討人力全力投入資源，以加速危老重建計畫及建照執照審查效率。

對於報載北市目前危老重建核准率偏低一事，北市府說明，危老條例10%時程容積獎勵，原訂今年5月11日落日歸零，以致於本市危老重建申請案於4、5月申請案件爆增228件，較去年同期增加約400%的案件量，申請件數居全國之冠。

建管處處長劉美秀表示，為因應大量申請潮，建管處建照科已優先集中具有審查資格人員13名投入審查工作，增加原本一倍以上人力資源辦理危老重建計畫，並於6、7月核准83件，核准件數較同期增加約400%；截至8月27日止，全市547件危老申請案，已核准280件，核准率更提昇至51.19%。

對於已核准危老重建案申請建造執照，劉美秀指出，建管處積極協助審查，目前已核發86件建造執照，無論重建計畫及建照執照核准數量，台北市均為全國最高，未來建管處仍然會檢討人力全力投入資源，以加速危老重建計畫及建照執照審查效率。

建管處進一步表示，相較營建署公布的資料，新北市申請287件、核准221件；台中市申請266件、核准126件；桃園市申請63件、核准43件；臺南市申請91件、核准85件；高雄市申請57件、核准47件。台北市危老推動績效，確實已居全國領先地位，未來將繼續加緊腳步，以推動危老重建更新進度。