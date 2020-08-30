鬼照曝！農曆7月看診童驚爆：叔叔後面跟2小女生　前鎮孔劉：要燒錢

▲兒科醫師王韋力分享自己看診經驗「後面跟2小女孩」 。（圖／翻攝《威力醫師的育兒週記》

記者吳奕靖／高雄報導

國內知名兒科醫師王韋力就在鬼月開始時，在個人臉書分享自己「看診經驗」，一名小男童在診間突然語出驚人，表示王韋力醫師後面有「跟了2個小女生」，這一段話把男童的母親都嚇壞了，就連醫師本人自己什麼都沒看到，這一段經驗也讓王韋力醫師想起曾經在教學醫院期間，搭電梯時有一個老婆婆說過同樣的話「你後面跟四個，而且越有名跟越多」。

綽號「前鎮孔劉」的王韋力醫師，鬼月期間在自己臉書分享一段「真實經驗」，他說之前一名大約4歲的男童來看診，看診結束之後突然說：「醫師叔叔，你後面跟了2個小女生」，這一段話嚇壞了診間內所有人，因為王韋力的背後之後只有疫苗冰櫃，什麼都沒有，男童的母親也嚇壞，一度想要拿手封住男童的嘴，避免他又說出什麼驚人之語。

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▲兒科醫師王韋力分享自己看診經驗「後面跟2小女孩」 。（圖／翻攝《威力醫師的育兒週記》

這一段經驗，讓王韋力也想到之前在教學醫院上班的時候，一次在電梯裡頭遇見一個老婆婆也對他說過類似的話，她一開始先跟王韋力說自己能夠看得到別人看不到的，並稱王醫師「後面跟了4個」，王韋力很疑惑的問老婆婆說這4個跟著自己做什麼？這樣不會很恐怖嗎？老婆婆回答：「不會啦~ 他們有些人不清醒但還沒走，有些剛走卻自己不知道。但是他們都會盡量跟著好醫生，希望能幫助他們。治好也可以，幫他們解脫也可以」。

這一篇文章讓網友紛紛表示「嚇死了」，最後王韋力還是貼出了一張照片曝光「2個小女生」的影像，還說自己到現在還得要「燒錢給他們」，還有會「懷念他們」。

▲兒科醫師王韋力分享自己看診經驗「後面跟2小女孩」 。（圖／翻攝《威力醫師的育兒週記》