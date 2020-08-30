過往軍人約會聖地　大林成都旅社重現過往繁華夜生活

▲ 大林成都旅社重現過往繁華夜生活 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣109年私有老建築保存再生計畫壓軸代表作—大林成都旅社，擁有一個響亮的計畫名稱「鎖踮心內的名字~自強成都大旅社」，取名靈感來自「鎖踮心內的名字」這首台語情歌的愛情故事，歌詞中的「穿新衫踅夜市 看電影講整暝」重塑了過去大林兵營軍人放假時與愛人相約逛夜市、看電影再到旅社住宿的情景。

成都旅社緊鄰大林車站、萬國戲院、日式站長宿舍、南華大學社會責任實踐計畫USR辦公室等，未來無論是公益、空間使用性皆與社區及相關單位親密互動，積極推展「大林DARING」慢城的觀光文化深度旅遊。

成都旅社本身具文化性、故事性以及歷史穿透感，也因文化保存的價值性，成功獲得文化部50%的建物整修補助經費，及全額補助文史調查經費，合計補助金額高達576萬，是嘉義縣目前老屋保存再生獲得補助最高者；將來在設計與整修方面以「修護重於仿舊」原則為努力目標，保有原屋特色及樣貌。

申請人范先生本身是自強鎖店的老闆，以刻印產業起家，因緣際會買下對面的老旅社，對於老旅社建物裡的鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素愛不釋手。

范先生說，看到老旅社就讓他回想起五、六十年代大林街上戲院、茶店仔、夜市、旅社等繁華的夜生活，老旅社的保存象徵著重現大林過往繁華的開端，因此他與當初推動保存歷史建築萬國戲院成功的「大林慢城發展協會」、南華大學USR計畫辦公室簽署合作同意書，向嘉義縣文化觀光局提出建物整修計畫，透過文觀局與輔導團隊合拓建築師的輔導，啟動申請補助成功的契機。

未來自強成都大旅社將以成為大林鎮的旅客服務中心、問路站、大林的故事屋與推廣地方的特色伴手禮為最主要的目標，結合歷史建築萬國戲院與大林的人、文、地、景、產、特色商家與青年返鄉等，連結成為地方深度文化展示與導覽的重要場域，以深度行銷與推廣地方，為大林帶來地方創生新效益。