讓流浪動物減量　黃敏惠籲飼主：為寵物辦理登記、做好絕育

▲讓流浪動物減量，「生命有愛 浪犬無礙」活動用行動守護毛小孩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為讓變成流浪動物的毛小孩逐步減量，推動狂犬病預防注射及犬貓絕育計畫，與民間團體攜手合作，於蘭潭露營區童軍活動中心舉行「生命有愛 浪犬無礙」活動，民眾的家犬及流浪犬不但可以結紮，同時也可為毛小孩進行疫苗注射，嘉義市長黃敏惠與眾多貴賓都到場出席，同時也呼籲所有飼主，要為自己的寵物辦理登記，並做好絕育，作一個有愛心的飼主，養牠就要照顧牠一輩子，不應該隨意丟棄。

黃敏惠指出，感謝社團法人橋烽關懷生命協會與市府合作辦理流浪犬絕育活動。流浪犬的出生大多是不預期地，且不一定能為附近民眾的接受；因它所衍生的人身安全、環境衛生、交通及噪音等諸多問題，困擾著市民及關心流浪犬貓的愛心人士，今天的活動主要辦理流浪動物絕育，讓流浪動物達到逐步減量。

黃敏惠表示，市府對於橋烽關懷生命協會、徐春水TNVR-結紮團隊、菩提護生協會協助辦理動保系列活動表達感謝之意，也感謝嘉義市社區大學、南鯤鯓代天府鯤鯓王諸羅行舘、嘉邑代天巡府福安舘的支持，動物保護工作有民間團體共同來合作辦理，必能達到事半功倍之效。市府除了興建動物保護教育園區落實動物保護的教育宣導之外，希望藉由結合民間的力量，從源頭控管絕育，降低流浪犬貓的數量，也降低人犬衝突事件。

黃敏惠強調，今天走進活動的現場，可以發現流浪狗是安心的、沒有躁動，因此信任是最重要的，信任是一個社會和諧進步的基礎。民眾對動物的愛，可以讓他們安心，並成為我們的朋友及家人。生命的教育非常的重要，希望透過這樣的模式，大家一起來宣傳，會請建設處、觀光新聞處攜手合作，甚至走進學校讓孩子了解並帶回社區，也將請民政處共同協助，市府將會理出一個最好的系統，因為影響觀念就會影響行為，希望讓嘉義市成為最美好、最安全的城市。

建設處表示，市府今年從6月22日起至11月15日進行狂犬病疫苗優惠施打活動，只要寵物完成登記，可就近帶到與市政府合作動物醫院施打，飼主只須負擔100元診療清潔費用給動物醫院，目前活動還在進行中。

此外，自3月16日起也補助嘉義市市民辦理犬貓絕育工作，凡完成寵物登記者，母犬貓補助1500元、公犬貓補助800元，活動已於八月初截止，今年度共補助160隻犬貓。建設處指出，市府對於今天的活動表示支持與讚揚，今年度與團體合作辦理動物保護相關宣傳，備受市民期待。今天現場仍有部分免費寵物登記及狂犬病預防注射及絕育，也請市民多加利用。