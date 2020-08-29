存款、新車全登記女友名下！男卻遲遲不婚...警一查竟是「10年逃犯」

▲男子被警方抓走。（圖／CTWANT提供）

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中國黑龍江省齊齊哈爾市一名男子將自己的存款、店鋪及車，全都登記在女友名下，不過他卻以各種理由不和女友結婚，令人匪夷所思。此外，男子到哪都盡量避免掃碼，不尋常的舉動引起了民警注意，經調查才發現，原來男子是已經逃了10年的逃犯！

由於疫情關係，現在到任何公共場所都需要手機掃碼才能進入，不過齊齊哈爾市有一名宮姓男子就是不願掃碼，能盡量避免就避免，即使強行要求他，發現他使用的手機登記訊息也並非他本人，不尋常的舉動引起了民警注意。

因此，警方對宮男展開秘密調查，才發現除了不愛掃碼，宮男還將自己賺的錢、與女友一起經營的蛋糕店、存款及新買的車都登記在女友名下，且他都不敢使用自己的信用卡及真實姓名。此外，宮男還多次被女友的爸爸催婚，但他卻以各種理由為藉口，不敢去民政局辦結婚證，種種詭異跡象顯示他在故意隱瞞身分。

警方透過宮男近期的照片對比在逃犯登記表照片，發現宮男和10年前北京尋釁滋事案件的逃犯長的很像，於是立刻聯絡北京警方，證實宮男就是其中一名逃犯，逃亡的10年期間，宮男從未用過自己的真實身分，四處打零工，自從有了女友，就把一切都登記在女友名下。

警方表示，宮男之前被公安機關打擊處理過，因妨害公務被判了1年多，他不想再進監獄，才選擇躲藏，而與他涉及同案的人都已經接受懲罰了，且已正常生活，而他卻還再躲躲藏藏，經過教育，如今他也算是想通了。

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