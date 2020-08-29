海上漂榴槤！民眾一看瘋撈衝搶食…當晚集體腹痛中毒送醫

▲裝滿榴槤的貨船翻覆，許多榴槤漂在海面上引民眾打撈。（圖／CTWANT提供／翻攝自荔枝視頻）



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榴槤有「水果之王」的稱號，因氣味特殊有許多人不敢輕易品嚐，但也有人就是愛這個味；大陸廣西防城港市金灘海域26日早晨，有一艘載滿榴槤的貨船翻覆，大片海域上漂滿了刺刺的榴槤，當地民眾見狀紛紛下海打撈，準備將榴槤帶回家好好享用，不料，當天晚上便傳出有多人食物中毒送醫治療。

根據《每日經濟新聞》報導，一艘裝滿榴槤的貨船在金灘海域發生翻覆後，海面漂浮著大量榴槤，瞬間變成了「榴槤海灘」。當地民眾看到後，紛紛下海打撈用車拉回家。

知情人透露，船體下沉後，船主很快就離開了這片海域，這批榴槤也無合格證明，疑似是走私物品。當地相關部門到場監控，告誡民眾「海水充滿了細菌，別吃撿來的榴槤」，但仍有人不聽勸阻，帶了滿滿一車的榴槤回家。

不料，當天晚上開始，附近醫院便陸續收治了一批有「腹痛、腹瀉、嘔吐」等相同症狀的患者，且所有人在接受治療時均表示吃過自海中撿來的榴槤；而這些患者經醫師診斷確定為食物中毒，所幸經過治療後，目前均無生命危險。

新聞曝光後，許多大陸網友留言表示，「果然不能貪小便宜」、「為什麼被海水泡過就有毒？還是榴槤本來就有問題？」、「進水變質了嗎？」、「撿來的東西千萬別亂吃。」

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