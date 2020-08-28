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10種跡象中幾樣？不敢對要求說不、迎合別人喜好　改變討好型人格先要愛自己

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▲▼討好,人格,個性,自我。（圖／翻攝自Pexels）

▲有些人為了取悅他人，討別人喜歡，選擇壓抑個性，往往到最後失去自我，卻還是沒能感受到快樂。（圖／翻攝自Pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

和他人維持良好的社交關係絕對是一件好事，但要是為了不破壞氣氛或維護形象，而處處討好別人、以別人為重，把自己的需求丟在一旁，為此給自己帶來壓力，那可是會影響心理健康，人際關係也未必能順利維繫。外國網站《Bright Side》統整出10項關係中會碰上的難處，並提供解決方法，幫助自己與別人互動時更舒服自在；如果你也正巧在為人際關係苦惱，也許這些方式能帶來啟發、創造新的改變。

1、很難拒絕別人

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別人請你幫個忙，而你總是開不了口說不，因為你害怕要是拒絕，他們可能會生氣，或是認為你不在乎他們，甚至要你拒絕還會有難受的「罪惡感」，於是你總是說好、接受這一切，就算這些要求會侵犯你的時間或空間。

這樣解決：感受說「不」後帶來的力量。當然一開始要拒絕會覺得非常困難，但說出口之後，會感覺自己變不一樣了。而且拒絕這些不斷佔用時間的人事物一點也不是自私的表現，擁有舒服的互動取決於是否先以愛與尊重對待自己。

2、希望人人都喜歡你

因為希望得到人們的喜愛，所以拒絕他人變得更難了，「要是拒絕，別人就會不喜歡我，我會孤單一人」；因此為了當個人見人愛的人，明明不想卻還是改變行為好迎合他人的想法，這個行為很可能會讓你反過來受他人利用。

這樣解決：確認自己是否正在被利用。是不是有部分的人知道你不擅拒絕，所以老是一有問題就要你為他們做任何事情；語術像是「但你是唯一可以做到的人，沒有你沒辦法」。話說得再好聽，但其實他們只是圖你的方便。一旦察覺到類似情況，最好把自己擺在第一位，才不會成為人際冤大頭。

3、受他人負面情緒影響

習慣討好別人的人因為不想起衝突，所以老是將事情粉飾太平，就算衝突和自己無關也是一樣，但其實這樣只是在壓抑情緒，根本無法處理任何不滿。

這樣解決：理解衝突是不可避免、可能是有益的。衝突能表達自己，把困擾說出來討論解決，一味壓抑感覺並不健康，適時爆發比一次炸開更好。

▲▼討好,人格,個性,自我。（圖／翻攝自Pexels）

4、為所有的事感到內疚

當事情沒有照預想進行，你的第一反應是感到抱歉，希望自己盡責解決承擔後果嗎？雖然這能看作是你內心渴望成為友善、有禮的人；可是一不小心就可能因此損害自尊心，而且久了還會內化成習慣，萬事先怪自己。

這樣解決：首先把注意力放回自己的感受。試著分析自己為什麼和何時開始覺得抱歉。因為其實有許多情況，根本不會出現他人生氣指責的反應，錯與你無法，當然也就無需費心解釋事情或做出補救。

5、優先考慮別人

你老是忙於思考別人的感受，所以常常忘記考慮自己的想法，導致忘了當下自己真正想要的東西。久而久之，你可能會很難說出自己的感受，也難以選擇出最適合自己當下的感覺，變得愈來愈不了解自己。

這樣解決：多聆聽自己的感受。花點時間寫下自己重視的優先事項，以及能讓自己感到高興的事情，列表記下對於自己的樣子就更清楚；去學自己喜歡的事情和想要的東西也有幫助。

6、寧願給予不想接受

為他人著想做出犧牲變成一種常態，像是在戀愛時，從對方那裡得到的少，都你在付出。心中明明希望他人能懂得欣賞你的付出，可是事與願違，通常人們只是習慣對他們方便的模式，卻不會看見感激你的好。

這樣解決：自己的事優先擺第一。先確定哪些自己的事情對你來說很重要，不能被切捨或放棄，再試著列出專屬自己的時段，除此之外的時間才協助他人的事情，如此一來就能留下時間培養自己的愛好或是做自己愛做的事，而不是時間都掌握在別人手裡。

7、對別人的感受負責

身邊的朋友或家人只要情緒一變，你就會緊張擔心。尤其時，其他人在吵架時，你特別容易責怪自己，為什麼不能讓大家息怒、和平共處，或是在某人低落時讓他重新快樂起來。但事實上控制情緒是每個人自己的責任。

這樣解決：試著理解他人的感受和他們想要的回應，再給對方合理且鏗鏘有力的說明。比如：「我知道到你為什麼憤怒，我能做的只有待在你身邊，但情緒你需要自己消化。」

8、試著融入身邊的人

為了取悅人們而害怕向他人展現自己的真實個性。這樣討好型的人會為此改變自己的行為，變得跟其他人一樣。他們希望這樣子做，能讓周圍的人更喜歡他，彼此相處的氣氛變得更加融洽。

這樣解決：學會在人群中成為獨特的你。不論你與周遭的人有很多相似之處或是個性非常不同，都要嘗試認識並尊重彼此的差異。要相信因為你是你，你有自己的興趣和看法，他們才會想和你在一起，這些讓你與眾不同的事物是最不需要隱藏的。

9、期望得到他人讚美

永遠都在尋求別人稱讚的人，其實大多數情況下是源自於內在對自己感到自卑。他人的認同才能讓你感覺到自己是被喜歡、被需要和值得的人。在你眼中，這樣代表他們在乎你，只有這樣你才能覺得自己很好。

這樣解決：停止向外尋求證明。先試著找出自己都在做什麼來換取得到他人的好評。一旦找出模式，就可以逐漸打破這種行為，自己給自己肯定。

10、不承認情緒受傷

因為總是想讓別人開心，所以你會承受很大的壓力。但你卻會選擇隱藏自己的負面情緒，好使他人不會受到干擾。你會否認自己的難過、生氣和失望，然後戴上快樂的面具。這可能導致你不了解自己的感受，也無法準備判斷自己的情況。

這樣解決： 學習認識自己的感受，不要立刻排斥。不釋放情緒會讓身體太過壓抑，導致失去健康。告訴自己自我修復與關心他人同等重要。對自己多一些同理心，用多一點的關注和愛珍視自己、重視自己的感受。

▲▼討好,人格,個性,自我。（圖／翻攝自Pexels）

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