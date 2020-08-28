「富二代」斧頭哥狂買精品、飛機杯全跑單　原因曝光！江湖下通緝令

▲臉上有斧頭刺青的許姓男子遭控佯稱富二代，四處誆騙店家。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南市一名面剌斧頭、體形壯碩，綽號小胖的許姓男子，近日遭多人指控，他自稱富二代、與各大角頭關係良好，常穿金戴銀、開著跑車，並以中古進口車商身分誆騙店家，假裝購買大筆商品，事後卻搞失蹤，把店家耍得團團轉。許男的行徑引發道上人士不滿，發出江湖追緝令，不讓他繼續打著幫派的名號招搖撞騙。

一名受害精品店老闆透過友人Ａ先生向本刊投訴，指控許男在7月時，多次開著超跑到店內炫富，聲稱他是黑道人士，與不少名人關係良好，還自稱曾是詐騙集團成員，靠著黑心錢投資房地產賺了不少，現經營中古進口車行、當鋪事業，財力十分雄厚，藉此博得店家信任。

「他一開始先購買幾樣單價不高的精品，還拿出房地產買賣契約或各種奢侈品的購買合約給店員看，營造消費能力高的假象。」Ａ先生替友人抱不平，認為許男以多金形象布局，害店家淪為他的詐騙工具。

Ａ先生說，許男還向店家吹噓，自己不久前訂了一戶千萬預售屋，但他跟精品店訂了70萬元的商品後，要店家當場替他打包，佯稱隔天會帶老婆來付款，之後人就失聯。另一名受害的服飾店業者也不滿控訴，指許男在店裡試穿數十件衣服後，以同樣方式神隱，甚至連情趣用品店業者也成為他下手的目標。

「開幕當天，他誇下海口說要買20個飛機杯送朋友，但等到結帳時，人就落跑了。」受害店家說，事後打聽才得知許男是慣犯，甚至以下訂單的名義，拍下奢侈品或合約照片「假炫富」。

知情人士指出，許男時常至進口車商或超跑公司體驗試駕並錄影，簽下購買合約後，佯稱隔日來付款就不了了之，再利用下訂合約與錄影照片取信他人，以買賣中古進口車商名義，詐騙買家購車頭期款，目前約有10人受害，道上人士已發出江湖追緝令，店家也將他的惡行po網，希望早日揪出許男。



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