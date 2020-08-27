彰化萬人血清抗體研究爭議！林氏璧揪違法　最高恐罰百萬

圖文／鏡週刊

台大公衛學院與彰化縣合作的萬人血清抗體研究報告結果今（27日）出爐，卻遭質疑未先通過倫理審查，就開始進行。衛福部已要求台大公衛提出研究計畫及審查細節，醫事司長石崇良表示，若有違法，最高可罰100萬元。

儘管研究團隊今天解釋，血液檢體由彰化縣衛生局採集，台大公衛是學術單位幫忙做統計分析，有送台大校總區的倫理審查委員會（IRB），並於8月11日獲審查通過。台大公衛學院教授詹長也強調，台大公衛主要分析彰化縣政府提供檢體，不包括採檢。

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但曾任台大醫院倫委會IRB審查委員的林氏璧醫師，就在臉書「日本自助旅遊中毒者」表示，案號是7月送審，通過日期是8月11日，遠遠晚於執行日期，認為IRB顯然是後來才去補的，研究倫理上有明顯的瑕疵。

衛福部醫事司長石崇良晚間表示，依《人體研究法》規定，除非是公告免審查研究案範圍，不然都要經IRB審查通過才可執行。而台大公衛的研究計畫須由台大校總區發文，預計明天才會送達。

石崇良說，若該研究案確實未通過審查便開始執行，將依法給予處分，罰款10萬元到100萬元，由主管機關教育部裁罰。



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