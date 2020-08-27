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全案大逆轉...前手球國手陳敬鎧被控「裝瞎詐保」！民事再審勝訴　免賠105萬

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▲陳敬鎧被控裝瞎詐保案，14日檢方同意暫緩發監執行。（圖／記者宋德威攝）

▲陳敬鎧民事部分再審勝訴。（圖／資料照）

記者吳奕靖、許宥孺、林昱萱／高雄報導

前手球國手陳敬鎧因為一場車禍導致視力嚴重受損，卻被認定是為了詐取保險金而詐忙，刑事部分被判1年2月徒刑確定，而民事部分則被3家保險公司提起訴訟，其中保險公司提告索討105萬元部分，原先已經勝訴確定，但陳在民間司改會協助下，聲請再審成功。對此，高雄高分院27日宣判陳敬鎧勝訴，撤銷原要求他返還的105萬，不得再上訴。

高雄分院27日下午，就明台產物保險公司與陳敬鎧間的保險金返還民事再審事件宣判，判決結果原確定判決、前訴訟程序第一審判決及假執行宣告均廢棄，即陳敬鎧勝訴，不用返還保險金。

對此，司改會指出，「在刑事案件定讞後，律師團曾指出多項卷內重要事證漏未審酌事項提出之再審聲請，於2018年6月經高等法院高雄分院107年度聲再字第44號裁定駁回。嗣監察院107司調0048調查報告中，委託了中央大學認知神經科學研究所洪蘭教授與臺北榮民總醫院醫師組成之專業團隊，以功能性核磁共振造影再次確認陳敬鎧大腦視覺系統呈現極顯著的視覺處理功能障礙，在強烈的外在視覺刺激下，其視神經活性反應仍極低。」

司改會指出，「律師團據此再次聲請再審，卻於2019年4月被高等法院高雄分院107年度聲再字第187號再次裁定駁回，其駁回理由，顯示出諸多對於視覺科學的不理解，對陳敬鎧及律師團皆帶來重重的打擊。民事訴訟的部分也遭逢許多困難，但幸好今日傳來好消息。」

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