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南韓N號房「博士」共犯初審認罪　9月與趙主彬法庭對質

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▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像、翻攝自臉書／시벌탱）

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像、翻攝自臉書／시벌탱）

記者張寧倢／綜合報導

南韓「N號房」性剝削事件中「博士房」主嫌趙主彬遭判刑後，又一共犯南慶邑（音譯）今（27）日由首爾中央法院進行初審。南慶邑涉嫌強姦罪、強制猥褻罪、適用性暴力處罰法上的拍攝罪、強迫他人拍攝罪而被移交法院。南嫌在法庭上雖承認了大部份的罪刑，但針對共同施行性虐待之嫌，則表示是趙主彬指使，他完全沒有參與。

南慶邑在今年2、3月間與主嫌趙主彬共謀，透過軟體Telegram誘騙、威脅5名被害人拍攝性剝削影片及錄音。檢察機關認為，趙嫌得到南慶邑的幫助，製作性剝削品，以及要求其他共犯對1名受害者進行強制猥褻，並將過程拍下後，上傳到博士房。

據韓媒《Money Today》報導，博士房犯罪集團成員去年9月到12月的犯罪期間，南慶邑並未參與犯行，因此「犯罪團體加入罪」之嫌疑，在此次公審中暫時被排除。檢調單位計劃將繼續追查，再決定是否適用於「犯罪團體加入罪」。

南慶邑的辯護律師解釋，「我方承認（與趙）共謀利用相機拍攝之嫌疑，但與（除趙以外）他人共謀實行類似強姦之罪嫌，是趙指使的，南慶邑完全沒有參與。」，「對於趙主彬的陳述，我方全部不同意。」並申請了趙嫌作為證人到庭審問。法庭同意申請，故預計在9月22日趙主彬將以證人身分，和南慶邑一同站在法庭之上。

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