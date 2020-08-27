女師屋外講電話...突遭巨熊攻擊！9歲兒全程目睹母遭撕咬慘死

▲一名女老師與家人出遊卻遭黑熊攻擊，一旁的兒子更是目睹全程。（示意圖／視覺中國）

實習記者閔文昱／綜合報導

加拿大一名女教師日前和家人到麥基湖（McKie Lake）的小屋度假時，因室內收訊不好到屋外講電話，不幸遭一隻巨大黑熊攻擊，不僅電話中的父親全程聽到女兒遭受攻擊，她的老公和幼子更是直接目睹撕咬慘死的血腥過程。

綜合外媒報導，這名44歲的女教師布萊斯（Stephanie Blais），日前和老公柯蒂斯（Curtis）與兩名孩子，9歲的兒子伊萊（Eli）及2歲的女兒烏瑪（Uma）一同到加拿大麥基湖（McKie Lake）的小屋度假，布萊斯在度假期間發現小木屋的供水系統出了問題，於是請老公柯蒂斯修繕，並在完成後致電給自己的父親艾斯基羅爾（Hubert Esquirol），沒想到電話才講到一半，布萊斯就遭到一隻突然出現的黑熊攻擊。

柯蒂斯見狀後，馬上就拿起一旁的胡椒噴霧向黑熊噴射，沒想到此舉反而更加激怒黑熊，眼見絲毫沒有任何效果，他連忙拿起獵槍，對準黑熊連開2槍，才將牠打死，隨後雖及時替布萊斯做心肺復甦術，但最終仍回天乏術。

Canadian woman, 44, is mauled to death by a black bear outside family cabin https://t.co/wMXpfaP73p — Daily Mail US (@DailyMail) August 25, 2020

▲布萊斯曾來過台灣教書，甚至還在聯合國任職過，沒想到卻遺憾遇襲。

艾斯基羅爾表示，小屋位於薩克其萬省（Saskatchewan），是他們家族購入的度假小屋，雖然之前就知道有熊在附近出沒，但牠們從來沒有攻擊過人類，他甚至在出事前一周才造訪過小屋。當時電話途中就聽到突然傳來的窸窸窣窣聲，接著電話那頭就再也沒有聲音了，他幾分鐘後又回撥也沒人接。沒想到10分鐘後，女婿就打來告知這個噩耗。

慶幸的是，事發前的30秒布萊斯叫兩個孩子先回房內調整天線，才沒釀成更大的傷害，不過兒子仍是目睹了母親被黑熊撕咬致死的恐怖畫面。

事件發生後，警方隨即展開調查，並對這頭殺人的熊進行屍檢，發現熊的胃裡充滿藍莓，因此攻擊原因應該和飢餓沒有關係，至於平時不會無故攻擊人的黑熊為什麼會突然抓狂，具體原因還需要經過調查。

▲黑熊一般來講並不會無故攻擊人類。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

加拿大皇家騎警（RCMP）表示，當地已經超過30年沒有發生黑熊攻擊人致死的案例，此為相當罕見的情況。事實上，加拿大安大略省（Ontario）上月也曾發生黑熊襲擊人類的事件，雖警方隨後就將那隻黑熊擊斃，但被襲擊的男子還是當場就沒了生命跡象。

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