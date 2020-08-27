說好詼諧古裝趴！閨蜜們大濃妝「旗袍火辣開衩」...囚衣妹想哭了　網瘋求合照

▲這是她去年萬聖節買的囚衣。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日參加閨蜜慶生會，由於當初說好要詼諧古裝風，於是她穿了去年在蝦皮買的囚衣赴約，結果到現場後，好友們全濃妝豔抹，又都是開衩旗袍，讓她瞬間覺得超嘔，直呼「不是說要詼諧的嘛？妳們這些塑料閨蜜給我放槍嗚嗚嗚。」

女網友在爆怨公社發文提到，兩個禮拜前，大家就訂好生日會的主題，當時結論是「古裝、風格詼諧一點」，而她剛好有類似風格的衣服，於是就帶著「戰服」出門了。

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她表示，「半路上她們打視訊電話問我到哪了？因為我有事情耽擱所以最晚到，然後我就看鏡頭裡的她們，每一個穿得像要代言古風手遊一樣，開衩的袍子、濃妝之類的，嗯好...很好，她們三個打扮這樣，啊我穿這樣？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



從照片中可見，原po的戰服竟是古代囚衣，她透露，這是去年萬聖節在蝦皮買的，再度被擺一道的她也不禁想起，去年生日趴也是類似的狀況。

她苦笑說，當時主題是倩女幽魂，同樣是自己選擇要扮演的角色，「然後那天有2個深V姥姥、1個看起來像穿了情趣內衣的小倩，就我一個人扮寧采臣，為了那個竹子背包，我還偷偷幹走阿嬤兩根竹子。」

po文掀起熱烈回響，大票網友笑噴留言，「看到這囚衣，我直接笑醒了」、「一群裡面總要有個搞笑擔當」、「我想看合照」、「總是要有綠葉來襯托紅花的美呀！哈哈哈...委屈妳了」、「妳好可愛哦」、「她們聽到的重點都是古裝，只有妳聽到詼諧」、「我想跟妳做朋友，一定很開心」。