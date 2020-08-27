　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

轉帳按錯2碼！5000元「匯到往生者帳戶」　他追2個月要不回上警局告侵占

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／東森新聞）

▲他不小心把錢轉到陌生人的帳戶，對方竟已往生，款項難追討。（圖／東森新聞）

記者崔子柔／綜合報導

台北市一名男子6月時用網路銀行要轉帳5000元給家人，但不小心按錯2個號碼，求助銀行後才得知，竟然是誤轉進一個「往生者」的帳戶，帳戶持有人的家屬似乎也都在國外，沒有任何回應，他只好向警方告往生者侵占，盼能取回這筆錢。

根據《東森新聞》報導，這名男子近期才剛動完手術，急需用錢，沒想到又因誤按號碼轉錯帳戶，當時銀行聯絡帳戶持有人的家屬，對方只說持有人已經過世，卻一直沒回應要如何處理。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／東森新聞）

▲銀行只能等家屬出面回應。（圖／東森新聞）

銀行若發現帳號持有人過世，會對帳戶做「事故註記」，接著就要進行「繼承流程」，這個受款人在104年過世後，帳戶內款項就屬於底下子女所有，儘管銀行遞送了2次掛號，但因為持有人已經身亡，還是得等對方家人同意才能回沖這匯錯的款項。

匯錯帳號的男子嘆，「那他們家人都已經有確認有這條錢進去的話，那銀行那邊是不是可以主動，就不用走那麼多程序，這個月初我剛開刀完，我真的很需要用到這筆錢。」

因為帳號持有人的家屬遲遲不出面，匯款人只好向警局提告對方侵占，希望能藉由警方力量讓家屬積極處理，5000元對他目前的狀況來說是生活的重要關鍵。

▼他用網路銀行轉帳按錯帳號。（圖／東森新聞）

▲▼ 。（圖／東森新聞）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「上班不要看」呱吉爸中風突從病房消失　錯愕扛下9000萬債務
「麥當勞女神」脫下制服破尺度掉半球！ 打工8年女團夢碎藏辛酸
解答男性「清槍」一週幾次最剛好！　理科太太看澳洲數據倒抽一口
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

極端降雨炸南高屏！彭啟明「整個西南強風軸對準台灣」：今天雨最大

嘉義縣七夕夜「幸福公主抱」　兩組撐40分鐘奪冠！領走3399元

轉帳按錯2碼！5000元「匯到往生者帳戶」　他追2個月要不回上警局告侵占

停電8小時收帳單！她一看「折扣金」瞬間傻眼　網笑：是扣心酸？

彰化萬人血清報告今出爐！　前疾管局副局長「曝數字」預言四贏

12強「超兇」女球僮畢業了！大秀深V北半球美炸　砸20萬創業現況曝光

深色越睡越窮！5大職業別「必選床單顏色」曝光　專家：財運跟著旺爆了

解答男性「清槍」一週幾次最剛好！理科太太看澳洲數據倒抽一口氣

大雨灌安平！黃偉哲守整夜「凌晨4點還在回臉書」　網友狂勸休息

致災性豪雨炸彰化以南8縣市！「梅莎」颱風最快明生成　威力勝「巴威」路徑曝

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

22歲華航準空姐慘遭聯結車輾斃　招魂擲筊6次才成功...爸媽哭斷腸

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

外國朋友挑戰用台語逛菜市場！　他狂唸「口櫃」...阿嬤淡定指苦瓜

極端降雨炸南高屏！彭啟明「整個西南強風軸對準台灣」：今天雨最大

嘉義縣七夕夜「幸福公主抱」　兩組撐40分鐘奪冠！領走3399元

轉帳按錯2碼！5000元「匯到往生者帳戶」　他追2個月要不回上警局告侵占

停電8小時收帳單！她一看「折扣金」瞬間傻眼　網笑：是扣心酸？

彰化萬人血清報告今出爐！　前疾管局副局長「曝數字」預言四贏

12強「超兇」女球僮畢業了！大秀深V北半球美炸　砸20萬創業現況曝光

深色越睡越窮！5大職業別「必選床單顏色」曝光　專家：財運跟著旺爆了

解答男性「清槍」一週幾次最剛好！理科太太看澳洲數據倒抽一口氣

大雨灌安平！黃偉哲守整夜「凌晨4點還在回臉書」　網友狂勸休息

致災性豪雨炸彰化以南8縣市！「梅莎」颱風最快明生成　威力勝「巴威」路徑曝

極端降雨炸南高屏！彭啟明「整個西南強風軸對準台灣」：今天雨最大

彰化短裙女闖平交道…「蹲在鐵軌上」等自強號！目擊駕駛嚇傻狂叭：北七喔

更新／美俄軍隊敘北發生「擦撞意外」影片曝！　美匿名官員：4人出現腦震盪

嘉義縣七夕夜「幸福公主抱」　兩組撐40分鐘奪冠！領走3399元

NBA聲明所有比賽延期　復賽球員將召開「罷賽大會」

撞破愛妻出軌他「趴引擎蓋」阻擋！小王怒吼：開快點　人夫10公里後甩落慘死

轉帳按錯2碼！5000元「匯到往生者帳戶」　他追2個月要不回上警局告侵占

法院認證10萬換偷吃！　「洪荒之力法官」金句連發：監獄關不住心

睡衣妹拿外送！女熊貓沒錢找「900個10元妳可以？」　錄影公審反被逼關版

2020下半年「財運事業最旺3星座」！　獅子加薪升職全都來…TOP1射手錢滾錢收入暴漲

不聽勸！鐵齒女鬼月搬家遇萌鬼 它嚇人業績差乾脆「占床不給躺」

生活熱門新聞

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

台鐵駕駛艙翹腳遭懲處！他嘆：電死了孩子誰養

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

颱風「梅莎」最快明生成　8縣市防豪大雨

9號颱梅莎最快2天後生成！初估路徑出爐

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

高雄市長換人淹水沒被罵　在地人：很正常啊

快訊／陳其邁授權「這5區」自行決定停班課

高中生「酒吧當夜店」玩瘋！畫面曝光網氣炸

即／致災豪雨來襲　南高20:00討論明停班課

答應「開放式關係」！看到接吻照決定放生

雨灌安平！黃偉哲守整夜　網勸休息

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

《南華早報》：共軍射飛彈入南海「警告美國」

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

「麥當勞女神」破尺度脫了！

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面