轉帳按錯2碼！5000元「匯到往生者帳戶」　他追2個月要不回上警局告侵占

▲他不小心把錢轉到陌生人的帳戶，對方竟已往生，款項難追討。（圖／東森新聞）



記者崔子柔／綜合報導

台北市一名男子6月時用網路銀行要轉帳5000元給家人，但不小心按錯2個號碼，求助銀行後才得知，竟然是誤轉進一個「往生者」的帳戶，帳戶持有人的家屬似乎也都在國外，沒有任何回應，他只好向警方告往生者侵占，盼能取回這筆錢。

根據《東森新聞》報導，這名男子近期才剛動完手術，急需用錢，沒想到又因誤按號碼轉錯帳戶，當時銀行聯絡帳戶持有人的家屬，對方只說持有人已經過世，卻一直沒回應要如何處理。

請繼續往下閱讀...

▲銀行只能等家屬出面回應。（圖／東森新聞）



銀行若發現帳號持有人過世，會對帳戶做「事故註記」，接著就要進行「繼承流程」，這個受款人在104年過世後，帳戶內款項就屬於底下子女所有，儘管銀行遞送了2次掛號，但因為持有人已經身亡，還是得等對方家人同意才能回沖這匯錯的款項。

匯錯帳號的男子嘆，「那他們家人都已經有確認有這條錢進去的話，那銀行那邊是不是可以主動，就不用走那麼多程序，這個月初我剛開刀完，我真的很需要用到這筆錢。」

因為帳號持有人的家屬遲遲不出面，匯款人只好向警局提告對方侵占，希望能藉由警方力量讓家屬積極處理，5000元對他目前的狀況來說是生活的重要關鍵。

▼他用網路銀行轉帳按錯帳號。（圖／東森新聞）

