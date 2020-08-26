寧願每個月花錢！北捷旁「1萬個機車格收費」月票400元　網支持：一堆幽靈車

▲即日購買月票可使用到9月30日。（示意圖／記者陳明仁攝）



記者黃可昀／綜合報導

北市停管處將北捷周邊「1萬個停車格」納入收費，日後機車族停車可要乖乖付錢，但官方也有推出優惠方案，25日開賣「400元月票」吃到飽，使用智慧支付線上購買還可以再折100元。這則消息在PTT引發一波討論，多數人都很支持這項作法，認為「使用者付費」相當合理。

據了解，停管處2019年就推動「4階段機車全市收費政策」，目前已進入第2階段，捷運板南線、淡水線周邊有1萬個機車停車格會開始收費，機車族可購買400元月票，不限次數停到飽，線上購買者可優惠100元，所以只要300元即可購買。此外，全市每天「只開1張單」，也就是說就算移動到其他停車格，一整天下來就是只會收到1張20元的收費單。

請繼續往下閱讀...

▲多數網友認同使用者付費的概念。（示意圖／記者周宸亘攝）



政策上路後引發網友兩極看法，一部分人認為在台北市生活已經很辛苦，現在連停個機車都要付費，「台北每個橋應該收入城費，進入大安信義區再收一次」、「台北戶籍應該每年再收個3萬首都戶籍稅」，也有人說既然收了錢，政府就要保證機車族有格子停，「繳400那你要保證有車位阿，不然繳400結果沒車位還是要停去其他地方。」

但多數人都支持這項作法，本來就該比照汽車使用者付費的方式，而且還能解決機車停放亂象，有些機車甚至長期棄置在那都沒人移動，「本來就該收費，一堆幽靈機車，一停就是十幾天」、「400月費很好啊，最好連我家樓下都收費，一堆萬年廢車」、「真正在騎的才不會抗議…我寧願付小錢但是有得停。」