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美U-2偵察機闖禁航區！　《環時》警告：美軍埋葬在異國別後悔

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▲▼2017年美韓軍演,U-2偵察機。（圖／路透社）

▲美軍U-2偵察機。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

美U-2高空偵察機25日擅闖解放軍演習禁飛區活動，大陸國防部對此嚴正抗議。大陸官媒《環球時報》引述專家說法指出，美軍方不要低估解放軍維護國家安全、捍衛中國主權的決心，莫將自己的艦機和軍人埋葬在異國他鄉而後悔。

匿名專家25日晚間表示，世界各國軍方在軍演時都會劃定和宣布禁飛區，這是合理合規的，以免發生誤判、誤擊事故，導致空中悲劇。美空軍偵察機無視中國軍方劃定和宣布的禁飛區的存在，恣意妄行，充分暴露了美軍方蓄意挑釁中國的險惡用心。

該人士表示，中國軍方一定全程監視美方行為，並按照中美達成的《海空意外相遇規則》進行處置，「美國偵察機明知故犯的惡劣舉動，顯然是對通行做法的一種破壞，這種行徑極其危險，也是對自身安全的不負責任，置美國軍人的生命安全於不顧」。

文中指出，美方置規則、自身安全不顧，依然擅闖禁飛區，「這無疑是給當前中美雙方可能爆發的危機又添了一把火」。

專業人士也透露，從南海到台海、東海到黃海，美軍近來不斷在中國周邊製造事端，不斷挑釁中國的領土主權，不斷增加中美軍方差槍走火的機率，美軍方一系列挑釁行為的後果是極其嚴重的，如因此產生的誤解誤判而導致的不測事件必然由美國承擔全部責任。

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