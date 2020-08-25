台北夜衝最陰路段？　網點名「這裡」曾年死9人：騎過都毛毛的

▲台北最陰路？網點名「這裡」年死9人。（示意圖／CTWANT提供／unsplash）

圖文／CTWANT

農曆七月來臨，民眾外出不自覺多了幾分小心和禁忌，許多命理師也不斷在社群媒體上耳提面命許多注意事項，尤其是晚上若沒事最好早早回家，以免無意中衝撞了好兄弟。有民眾好奇在「批踢踢實業坊」發文詢問網友，台北市那些路段最為陰森，就有網友直接點名「猛鬼路段」，直呼真的超毛。

有網友好奇在「批踢踢實業坊」PO文詢問，「常在外面跑的台北市鄉民，知道台北市哪些路段非常陰嗎？不管是市區道路還是周圍山區道路，或是一些產業道路。」並舉出自己所知的地點包括：陽明山陽金公路、冷水坑戰備道路、擎天崗菁山路101巷、天母東山路25巷、陽明山往淡水的101縣道、貓空通往深坑的產業道路，以及南港通往信義區的福德坑產業道路等，「尤其又是起大霧的時候，這些產業道路及山路都是我半夜兩三點走過時，真的會全身發毛起雞皮疙瘩。」

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隨後便有大批網友在底下留言分享，「萬壽路」、「辛亥隧道」、「仰德大道某大彎，帶朋友騎去玩時感覺得到的朋友說，路旁站了一排在等，而且還是2位不同的南部人都說看到」、「台北市的我首推自強隧道，有一次跟朋友約夜遊，半夜3點剛好經過那邊，往故宮方向，朋友的女友看到涵洞裡面有人」。

其中，最多網友表示恐怖的就是桃園龜山鄉的「東萬壽路」，「東萬壽路7-11上面的山超陰」、「萬壽路一堆鬼故事」、「經過都覺得根本來到陰間」、「萬壽路不知道為什麼，騎到都會毛毛的」。

其實，桃園龜山鄉的東萬壽路曾被貼上「全台三大要命路段」第一名的標籤，不只斜波、轉彎多，經常發生車禍，更曾一年發生至少2,271起車禍，奪走9條人命，堪稱是最陰也最危險的路段。

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