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新竹仲夏藝文季舞鈴劇場炫技 近千民眾踏上奇幻旅程

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▲舞鈴劇場演出《奇幻旅程》，雨澆不熄觀眾的熱情。（圖／新竹市政府提供）

▲舞鈴劇場演出《奇幻旅程》，雨澆不熄觀眾的熱情。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市最受歡迎的暑期大型活動「仲夏藝文季」好戲不斷，(22)日晚間在香山天后宮廣場盛大登場，由本土的世界級劇團-舞鈴劇場演出《奇幻旅程》，偶雨澆不熄觀眾的熱情，神乎其技的創意扯鈴表演，吸引近千名大、小朋友，在百年的廟埕廣場，隨著超炫扯鈴、磅礡音樂及華美舞台，眾人跟著小女孩ㄧ起經歷這場令人驚豔的奇幻旅程。

「這真是太扯了！」現場民眾對於顛覆傳統扯鈴的炫技不禁驚呼連連，超強渲染力讓許多孩子也躍躍欲試。舞鈴劇場行政總監邊國華表示，該劇團成立逾30年，被譽為「台灣太陽馬戲團」，曾巡迴世界演出超過30個國家，以扯鈴為圓心，融合音樂、舞蹈、新馬戲、多媒體、燈光及視覺整合等，純熟的技術與創新的演出是劇團一直以來的堅持，也希望能有更多的機會和觀眾一同分享表演藝術文化所帶來的快樂與感動。

新竹市長林智堅說，香山是個有山、有海，自然景觀與歷史人文兼具的小城區，也是新竹市傳統製造業基地。身為香山子弟的他，非常關心及重視香山區的發展，除了青青草原、賞蟹步道及港南運河風景區等觀光旅遊的推動，同時為促進工業區轉型，於香山區行政大樓成立「香山工業區服務中心」，提供單一窗口服務企業，協助廠房立體化，鼓勵產業加速升級。未來，香山工業區將會提供更多的工作機會，讓更多優秀的人才來到新竹、留在新竹，一起為台灣的產業努力，一起打造下一個世代的智慧製造基地。

新竹市副市長沈慧虹致詞時表示，大人、小孩一起到廟埕前看大戲表演，這種濃濃古早味的美好生活情境，隨著「仲夏藝文季」的系列活動，在各區廟埕、公園熱鬧再現。接下來，本市也將於10月舉辦台灣設計展、明年初2021台灣燈會，這2大國家級盛會，市府團隊各項準備工作正緊鑼密鼓地進行，期盼能夠讓所有來到新竹市的人看見這個城市的美麗與蛻變。

勞工處長黃錦源表示，市府於暑期除了規劃適合闔家共賞的大型藝文活動，也針對勞工子女推出暑期成長營活動，讓勞工子女能獲得妥善照顧及多元學習。因適逢畢業季及學子打工旺季，同時辦理青年徵才活動以及啟動「暑期保護青少年－青春專案」，進入各級校園宣導求職防騙守則。更結合本市清大、交大、元培、中華及玄奘5所大學師資資源辦理「勞工大學」，積極協助青年勞工朋友們找到職涯志向、快樂就業，要成為青年、勞工的堅強後盾。

勞工處表示，2020仲夏藝文季的壓軸場《馬戲派對》，29日將在關新公園歡樂登場，由台灣專業特技馬戲團-FOCA帶來精彩表演，有興趣的市民朋友千萬不要錯過！

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