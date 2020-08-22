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額頭留瀏海…小心冒犯到「祂」　鬼月十大禁忌：別隨便拍肩膀

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▲▼長髮女鬼（圖／取自Pakutaso）

▲ 農曆鬼月禁忌多！小心冒犯到「祂」，命學專家林霖揭「十大關鍵」趨吉避凶。（圖／取自Pakutaso）

記者郭世賢／綜合報導

每年到了農曆七月，很多人都會問鬼月禁忌是不是真的？總是有不怕的勇者會去挑戰七月禁忌，甚至網路越來越多YouTube頻道為求點閱率，特別挑在鬼月大膽前往鬼屋直播探險；但數千年下來的古老智慧傳承，肯定是有它的意義所在，農曆七月到底有哪些禁忌？該注意哪些事項呢？對此，命理學林霖老師一一揭曉。

【衣服顏色禁忌】：忌穿紅色等大紅大紫的衣服，易招致煞氣，惹禍上身。因為紅色自古以來就是與靈界溝通的顏色，若遇氣場稍弱時，紅衣容易引來鬼邪纏身，以致渾身不自在，筋疲力竭，很難不出大事。

請繼續往下閱讀...

【夜晚陰氣煞氣重】：農曆七月好兄弟通通都出來放假，加上農曆7月是一年之中月亮最亮的月份，自古流傳認為這個月陰氣磁場極重，才會有晚上不出門等習俗。農曆七月期間，小孩、老人等體弱者或體質敏感者，夜晚盡可能不要單獨外出，以免受到 陰氣侵襲。

【路邊錢財不要撿】：千萬不要隨意撿拾路邊的錢財!因為這些錢可能是用來買通牛頭馬面的，所以當你納為己有時候，陰界的朋友會認為你想要搶佔他們的財物，或是冥婚招親用的，若我們撿拾會容易遇上不必要的麻煩。

【別隨便拍肩膀】：農曆七月的時候最好不要隨便拍別人的頭及肩膀，因為每個人身上都有三把火，這些火同時也是人的磁場，若隨意拍肩容易讓磁場紛亂，讓「好兄弟」有機可乘。另外一總比較現代說法是「人嚇人嚇死人」，當你隨意拍打對方的肩膀時，他可能正專注忙他手上的事情，結果被你突如其來的拍肩舉動嚇到，可能造成瞬間腦袋呆滯、血壓瞬間爆漲、或是呼吸調節不過來等身體不適症狀，間接出事。

▲ 命學專家林霖。（圖／命學專家林霖提供）

▲ 命學專家林霖。（圖／命學專家林霖提供）

【不可隨意吹口哨】：吹口哨容易讓好兄弟注意到你。若經過墓園或是靈骨塔等地時，絕對不可嬉笑打鬧，請務必保持肅穆，也不可吹口哨，表示對靈界的尊重。因為你想一下，人有百百種，每個人的個性都不同，好兄弟也是一樣只是你看不見祂，如果你安安靜靜的在家休息，這時有人跑你家吹口哨，你的感想如何？

【不去危險水域戲水】：尤其在農曆七月好兄弟紛紛來到陽間，傳說中「水鬼」會在鬼月「抓交替」。科學的說法是因為夏天天氣炎熱，水底與水面的溫差大，容易使腳抽筋，導致出現意外的機率增加。所以無論是不是農曆七月，出遊在外請多加注意自身安全。

【不掛風鈴】：在陰氣重的農曆七月，屋內外別亂掛風鈴，因風鈴會招陰，避免招陰靈。特別是書房與臥室，不適合懸掛風鈴，聲煞易影響屋主情緒跟睡眠，導致心神不寧。廁所本身陰氣較重，又是排穢之地，也不宜掛風鈴，否則不但沒效，更要 小心招陰。

【房間內，鞋頭不宜對床】：睡覺時，或外宿飯店時，鞋頭禁忌對著床，表示你在邀請「好兄弟」，因為此刻遊魂孤魂野鬼都想留在人間。

【不要隨意踩踏冥紙】：外出行走的時若看見地上有冥紙，切記不要亂踩踏在上!這個舉動會惹怒「好兄弟」，因為搞不好祂正在撿錢，偏偏你無知的採在祂的手或頭上，會讓好兄弟誤會你想挑釁祂或正在和祂搶奪唷。

【額頭不能留瀏海】：人身上有三把火，其中一把就在額頭正中心，就被稱為「司空」。若用瀏海把額頭遮住，衰運就會纏上你。所以快去換個造型吧。

「林霖開運」臉書粉專：https://reurl.cc/3LLAmO

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