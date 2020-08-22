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LIVE／巴威雨彈狂炸！14縣市豪大雨特報　氣象局17:40說明最新路徑

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生活中心／台北報導

第8號颱風巴威「擦邊球」，今日上半天北部、東部水氣增多，斷斷續續都有降雨，受到外圍環流雲系移入影響，南部地區在下半天也有雨勢，且可能出現局部豪雨，氣象局稍早已經針對南投、台南、高雄、屏東發布豪雨特報，北北基等11縣市大雨特報。

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局針對13縣市發布豪、大雨特報。（圖／氣象局）

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▲▼1440巴威颱風氣象局說明。（圖／記者張榮恩攝）

▲伍婉華技正說明巴威颱風最新動態。（圖／記者張榮恩攝）

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日下午2點巴威已抵達花蓮東方海面，持續往北方移動，明日到達琉球群島附近時，有機會增強為中颱。受颱風影響，今日北部、東部海面浪高已達3米，北部、東半部、恆春半島等沿海空曠地區有強陣風，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼等地有長浪，海面較不平靜。

伍婉華指出，颱風外圍環流一波波的靠近陸地，從雷達回波圖來看，只要「橘紅色」的部分接觸到陸地，當地就會下起強降雨，今日台中、南投、台東、高雄、屏東已出現大雨。

▲雷達回波圖。（圖／氣象局）

▲雷達回波圖。（圖／氣象局）

伍婉華表示，今日基隆北海岸、東半部、南部、南投山區、大台北山區、台中山區、雲嘉山區都有局部大雨。明日颱風移動到東北方海面，雖遠離台灣，但環流仍有影響，各地天氣不穩。伍婉華指出，今晚到明晨宜蘭、花蓮的降雨會逐漸緩和，不過西北部、南部仍有降雨，且可能出現瞬間較大雨勢，明天整天天氣不穩，各地都有陣雨或雷雨，雨勢則須視颱風移動情況而定。

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