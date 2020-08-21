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經營客人像對待家人　東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績

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經營客人像對待家人 東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美員林南昌店，店長黃馨儀老師，加盟年資已25年。（圖／東森自然美提供）

【小人物大故事】

「我從學生時期開始，做學徒、當美容師到開店，沒有換過其他品牌，25年來都是自然美，血統絕對純正」東森自然美員林南昌店黃馨儀老師驕傲地表示，年輕時選擇從事美容行業，原因很單純，因為可以「賺到錢、賺到漂亮、又能穿著像空姐般的制服，之後還能出來自己開店，賺更多錢。」看似天真爛漫，但其實背後付出的辛勞與學習到的專業技法，卻不在話下。黃馨儀老師分享，「很感謝謝麗珍老師細心指導，儘管學徒時期工時長，薪水低，但卻是成就夢想的唯一道路，」努力學習的黃馨儀，從學徒做到美容師，再當上店主，現在靠著自己的能力，已擁有一間四層樓獨棟透天厝，樓下作店面，樓上當住家，黃馨儀笑著說「我每天只要下樓就可以上班了」。

請繼續往下閱讀...

三年學徒時期正式畢業，黃馨儀跟著恩師陳玲慧，到自然美剛成立的台南分公司擔任美容師一職。跟公司一樣，從零開始的黃馨儀接受完整紮實的訓練，通過層層考核，除了要做好護膚課程，銷售產品外，也要學習如何管理倉庫，因此從顧客服務、產品知識、店面記帳到進貨管理等，黃馨儀皆需全盤了解。累積相關經驗，準備更充足後，讓21歲的黃馨儀有勇氣選擇回鄉打拼，完成自己的夢想，更不惜砸下近200萬元開店，雖然壓力之大，365天沒有休息，但黃馨儀信心分享「當時這條街上只有我跟另外一家是做美容的，而自然美的名聲大、產品又有效，客人是一個一個接著來，景氣好，全盛時期，店內總共有6個美容師，5張美容床，一個月可以做上200位以上的客人，所以相對的擔心上，就少了一點。」

經營客人像對待家人 東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績（圖／東森自然美提供）

▲黃馨儀（左2）與台南分公司一起成長，幫助自己實現夢想。（圖／黃馨儀提供）

然而，遇上大環境改變，景氣低迷，產業外移，不少客人跟著先生移居大陸，讓店面業績受到不少衝擊。「無論什麼樣的工作，都會有低潮的時候，要去面對它，也是正視問題的存在，可以多去學習，多加接觸人群，看看有什麼不一樣的事物」黃馨儀提到，既然是從事美麗的事業，因此可以讓人變美的相關技術，就應該更全方位，透過學習紋眉、繡眉、接睫毛等技能，充實自己，做出差異化服務，用心經營，進而開拓客源。堅信產品實力的黃馨儀，常不諱言跟客人說「你免煩惱，我都在這裡，如果有任何問題，你隨時來找我。」更自豪地表示「開店20幾年來，從來沒有發生過任何爭議性的問題，客人不只會主動幫我介紹客人，更甚至把我形容成他的『救命恩人』」。黃馨儀善用通訊軟體，以不打擾客戶為前提，關心客人肌膚狀況，拉近距離，甚至還用一台專門的手機拍攝，幫客人記錄肌膚概況，每張照片，角度、光線講究一致，希望讓客人一經對比，皆可明顯察覺肌膚狀況的改善與進步，以此鼓勵客人，同時也增加客人對她的信賴與認同感。

經營客人像對待家人 東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績（圖／東森自然美提供）

▲黃馨儀細心為客人進行肌膚檢測，並給予專業建議。（圖／東森自然美提供）

面對東森集團與自然美合併後，黃馨儀有感而發，「早期的自然美比較保守，現在媒體資源曝光更廣下，讓東森自然美被更多年輕人看見，也有不少不曾接觸過自然美的客人，願意上門了解。」因應時代變遷，相信跟著集團王總裁的領導，涉略多層領域，從不同角度精益求精，追求更大的進步，讓客人感受到精緻且更好的服務品質。黃馨儀對東森自然美的發展深具信心，更對品牌擁有強烈的使命感，她強調「專注做好一件事，始終如一，人生才有成功的機會」。

最後談到對人生的目標，黃馨儀語帶謙虛地說「看到很多擁有社經地位的人，像王總裁一樣還是不斷學習，跟他們相比，自己就像是幼稚園階段，所以要更努力，督促自己不斷進步」，在東森自然美賺到財富自由，擁有更多時間進修自己的黃馨儀，報名空中大學，完成年輕時的讀書夢，開拓不一樣的人生觀，更受邀擔任大學講師，傳授美容專業，教導更多對美容有興趣的青年學子，也推廣更多人認識東森自然美，希望充實自己的同時，也讓自己活得更年輕。

經營客人像對待家人 東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績（圖／東森自然美提供）

▲熱衷學習的黃馨儀，督促自已跟上集團腳步，不斷學習進步。（圖／東森自然美提供）

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