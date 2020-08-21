大稻埕情人節交管路段公開　22日下午6點起兩階段管制車輛進出

▲因應大稻埕情人節，周邊道路實施交管。（圖／臺北市政府警察局大同分局提供，點圖可放大）



記者蔡文鈴／台北報導

七夕情人節即將到來，台北市政府於22日舉辦「2020大稻埕情人節」，邀請大家到大稻埕延平河濱公園浪漫一下。北市大同分局提醒，當晚6點至11點會場周邊道路實施交通管制措施，前往會場的民眾可多搭乘大眾運輸。

台北市政府警察局大同分局提醒參與活動民眾，因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或車流延滯降低遊興，籲請民眾多加利用大眾運輸系統。

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管制期間建議士林及北投區來往市區請改道承德路、中山北（南）路、新生高架道路或建國高架道路行駛，並遵守各路口執勤員警指揮減速慢行或提早改道，以確保行車安全與順暢。

一、周邊道路交通管制：

第1階段管制：8月22日18時至23時（視狀況提前或延後）

平面道路：涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，管制車輛進入（當地居民除外）。

民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路與塔城街口及鄭州路與塔城街口管制往西；延平北路與民權西路口彈性管制車輛往南行駛。

環河快速（高架）道路：北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制【和平西路匝道（華江橋下）、華江橋往北進入環河高架道路匝道、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道配合管制】。

市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。

忠孝橋：進入環河快速（高架）道路，往北匝道配合封閉，禁止車輛進入；往南匝道及往市民大道不管制。

第2階段管制：8月22日20時30分至23時00分（視狀況提前或延後）

原第1階段管制區域仍維持管制。

民生西路與承德路口管制車輛往西行駛，配合因應活動結束後之人潮疏散。



二、停車管制事項：

1.8月21日12時至8月22日24時：3、5 號水門間堤外停車場淨空。

2.8月22日12時至23時：

民生西路（延平北路至重慶北路段）、長安西路（延平北路至重慶北路）南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段） 取消假日黃線停車。

重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

3.8月22日18時至23時：洛陽停車場進入環河快速道路匝道封閉，管制人、車進入。

▲因應大稻埕情人節，周邊道路實施交管。（圖／臺北市政府警察局大同分局提供，點圖可放大）

