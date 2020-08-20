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4年內完成7500公里自行車道　交通部：時速15公里體驗台灣之美

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環花東自行車第二天花東縱谷。(圖／中華自行車騎士協會提供)

▲自行車環島風氣盛行。(示意圖／中華自行車騎士協會提供)

記者黃巈禾／台北報導

交通部20日表示，為提供民眾安全、連續與友善的自行車路網騎乘環境，交通部於104年起著手整合教育部、內政部與環保署等部會資源，積極分工合作，近年來已與各地方政府共同建置完成約7,500公里的自行車道。

交通部表示，今年啟動為期4年（109~112年）的「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，希望透過相關軟硬體設施的整備，包括：串連全臺自行車路網、兩鐵轉運站與補給站的擴充、專屬識別系統與資訊系統（網站與APP）的建置設計、安全及相關法規的修訂，來優化自行車路網的安全性與友善性，並藉由國際化的賽事活動及行銷，以及更多元型態的自行車主題路線，帶動在地化的觀光產業發展。

交通部指出，台灣擁有全世界自行車的龍頭品牌，想到自行車，就會想到台灣，未來相當有機會讓台灣成為cycling paradise，交通部將明年訂為「2021自行車旅遊年」，刻正展開相關籌劃活動，為此，整合各部會資源，持續優化相關軟硬體設施，希望將階段性成果展現在國人面前，也積極推向國際，讓國內外遊客以「每小時15公里的速度騎遇台灣」，深刻體驗台灣之美，行銷台灣成為世界上最美的「自行車旅遊王國」，更期許4年後可以達成讓台灣成為自行車騎乘大國之目標。

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