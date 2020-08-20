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愛上人妻…看辣腿「望梅止渴」！焦慮問：接受5分鐘男人嗎　人夫目睹擁吻崩潰

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▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北人妻外遇，丈夫目睹她與小王擁吻崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北一名銀行業務阿建（化名）與已婚女同事小潔（化名）發生婚外情，阿建更稱對方，「女神」、「心中唯一」，甚至詢問，「可以接受5分鐘的男人嗎？」被小潔丈夫抓包。此外，小潔丈夫還目睹2人擁吻，氣得一狀告上法院。法官審理後，判阿建與小潔須連帶賠償40萬元。

小潔丈夫表示，他與小潔2012年9月間結婚，但已於2019年9月28日登記離婚。他指控，小潔2018年2月間因同事邀約到摩鐵飲酒，竟藉故酒醉不回家，與阿建飲酒到天亮，回家後2人還不斷傳送曖昧訊息，阿建甚至傳，「不斷回想當天過夜的情形，已經有20多年沒有這種感覺」等語。

小潔丈夫提到，小潔雖然每天都回家用餐就寢，但卻和阿建密切通聯，每天上班還都打扮得花枝招展，穿著大膽，全身濃烈香水味，並經常搭阿建的車一起跑業務，還卿卿我我，而小潔雖然會固定刪除對話記錄，但電腦中卻有記錄忘了刪除，內容包含，「你是我的女神」、「寶貝」、「你是我心中的唯一」等。

此外，小潔丈夫更指控，自己曾經目擊2人在飯店走廊擁吻，而他當時立刻將小潔拉開，更氣得毆打阿建，而阿建妻子也在此次得知2人姦情，也氣得出面嗆聲，最後雙方達成協議，會斷絕往來，但卻仍被抓包藕斷絲連，讓他痛苦不堪，決定提告求償。

不過，對於丈夫指控，小潔矢口否認，更稱丈夫所訴目擊她與阿建擁吻，是因她當時喝酒醉，才不小心與阿建「嘴唇輕微碰觸」，2人並沒有擁吻，這也只是意外，但丈夫卻無法接受，還出言辱罵她，對她造成精神折磨，因此請求法官駁回丈夫告訴，而阿建也同樣否認2人姦情。

然而，法官審理時，勘驗小潔丈夫所提供的對話紀錄，發現阿建明明知道小潔已婚，卻還邀約對方外出，甚至傳訊，「妳最近很火辣，…，妳在我心中，份量很足，是唯一」、「望梅止渴，腿好長，流口水」，更詢問，「妳可以接受5分鐘的男人嗎？」等具有性暗示的言語，明顯已超過一般朋友間的正常交往分際，因此判2人須連帶賠償小潔丈夫40萬元。全案可上訴。

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