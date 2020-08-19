「台灣輸出病例」連環爆！張上淳「有疑慮」：案例不在自己手上

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

近期不斷傳出「台灣輸出病例」，從6月首例日本女學生至今已經累計7例，至今感染源都不明，讓不少人相當恐慌到底底會不會有病例列入本土？對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳認為「好幾例都不在自己手上，也會懷疑真的是真陽性嗎？」但指揮官陳時中也坦言「國內一定有無症狀感染者」。

台灣6月出現首例輸出病例，是一名日本女學生，之後陸續有泰國移工、日籍工程師、比利時工程師、馬來西亞返國者、越南移工、上海返國者。今（19）日記者會又再宣布1名寮國籍學生返國後確診，為第8例台灣輸出病例。

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由於近期台灣輸出病例陸續出現，外界也相當關心為何會陸續有這麼多例？除了之前宣布結案的日籍女學生和泰國移工，比利時工程師是否會列入本土病例？張上淳則回應「好幾例都不在我們自己手上，有的會懷疑真的是陽性嗎？」

他進一步以日籍工程師舉例，該名工程師返回日本後被檢出PCR陽性，但後續都沒有得到其他相關訊息，疫情調查也找到140名接觸者，但所有接觸者檢測都是陰性，沒有任何感染者，而且個案超過14天，也沒有任何疫情擴散和社區感染。

另外，陳時中也補充，雖然最近陸續出現從台灣出境返回母國的旅客確診新冠肺炎，但疫情調查結果都沒有其他感染者，傳染也沒有擴大。不過他也接著坦言「國內一定有無症狀感染者」，重點就在要怎麼找出來。

陳時中也強調，防疫方式不是只單靠一項就能全面，「因為我們無法每項做到100分」，很多現在做到一定程度就會形成一個防護網，大家要一起努力。

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