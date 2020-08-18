百億富商偷吃嫩妹生女…北市50億地產被妻兒搬光怒告　結果超悲情

▲大直莎多堡奇幻旅館，就曾是張男名下的不動產之一。（圖／翻攝google地圖）

記者羅志華／台北報導

吉鴻電子老闆張永豐，在台北大直擁大片土地，價值高達50億，不料王姓妻子於他2010年病危住院期間，偶然發現丈夫在外有私生女，之後便陸續將財產過到自己和兒子名下，張男控訴王妻未經他同意轉移財產，士院日前判他敗訴，綜合先前判決，張男打拼大半生的買來的土地，也形同被妻子「歸零」。

吉鴻電子於1980年創立，主要經營紙鈔接收、紙幣辨識器，民眾在停車上繳費的機器，大都經由吉鴻生產，張男創業後在外拓展業務，妻子負責打理公司，並負責保管印章、權狀等重要物品，夫妻倆努力打拼下，身家達數十億。

張男控訴，他於2010年期間，因心臟病一度命危，經搶救撿回一命，但妻子卻在照顧期間，懷疑他在外有私生女，更為避免日後遺產要分出去，竟以遺產稅很重為由，又稱怕他出去會有意外，反覆要求簽了委託書才能出國，他無奈簽下文件後，妻子便拿著文件，未經他同意，將財產陸續過到母子名下，事後連兒子也對他說話不客氣。

妻子則表示，丈夫撿回一命後，醫師特別叮嚀「短期內不要出國」，但丈夫仍堅持出去，甚至不惜讓她處理財產也要出去，她也只是在丈夫同意下，將財產過到自己與小孩名下，且丈夫不但有私生女，目前也在經營事業，並不需要人扶養，兒子也沒對爸爸動粗。

士院法官調閱紀錄，發現張男先前因房產轉移對妻子提告，已敗訴3次確定，判決中都認為張男是合意轉移財產，至於張男另主張兒子對自己動粗，要藉此撤銷贈與，卻也沒提出足夠證據，判張男敗訴。

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