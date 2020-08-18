知識型網紅竟是「台大暴力男」　前女友控掐脖撞牆！掀衣驚見捏到瘀青

圖、文／鏡週刊

近日新崛起的知識型網紅「Elias」遭起底是台大電機系恐怖情人，本刊循線找到曾經被謝男施暴的受害女小玉，她指控謝男只要不開心，就會動手打人，甚至掐住她的脖子去撞牆，簡直將她當沙包打，和平常文質彬彬的形象完全不一樣。

▲謝男前女友小玉控訴，謝男只要動怒，就會動手打人，她胸前的一片瘀青，就是謝男施暴的結果。（圖／鏡週刊提供，下同）

小玉回憶，有一次，她騎腳踏車沒有等謝男過紅綠燈，就被他拉扯頭髮教訓，平常因小事爭執，謝男也會捏她洩憤。小玉說：「他都會挑地方捏，像衣服蓋住的胸部或者手臂內側，常常都被他捏到瘀青，也曾經在捷運站出口甩我耳光、揍我肚子。」

查看小玉的照片，只見她胸前滿是瘀青，可見謝男掐捏的力道之大，而瘀青分佈位置都在衣服遮得著的隱私處。

謝男誇張的行徑不只如此，小玉回憶2人交往期間，男方形同控制狂的行徑，例如會以手機定位時時掌控她的行蹤，甚至曾以「珍惜相處時間」為由，將她軟禁在宿舍長達1個月，對她而言簡直就是惡夢。

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