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駐港共軍高調秀「惠州艦」實彈片　專家戳破8漏洞：故意鬧笑話

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▲▼共軍釋出的惠州艦實彈軍演片段。（圖／翻攝自央視軍事）

▲共軍釋出的惠州艦實彈軍演片段。（圖／翻攝自央視軍事）

實習記者陳妙津／綜合報導

中美衝突持續升溫，解放軍駐港部隊派出「惠州艦」在南海實彈操演，並拍攝新聞宣傳片秀肌肉。然而中華戰略學會研究員張競在臉書上列出8大漏洞，直言「難道共軍也是耍詐？故意拍攝個漏洞百出猛鬧笑話的影片，存心讓美軍輕敵嗎？」，但他也坦承國軍在媒體宣傳片上也不時會出現相同毛病，實在無須互相嘲笑。

▲▼中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）'

▲中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

16日公布的「惠州艦」軍演畫面中，解放軍不僅在南海以主炮射擊，還有輕武器射擊、防險救生、直升機著艦訓線、實射干擾彈等10多種訓練。不過中華戰略學會研究員張競指出，影片中多有錯漏之處：

1.H/PJ-15單管30mm機砲，射手射擊時是否要穿著救生衣？
2.該型武器射後是由後方退除彈鏈，後方本來就不應有人，更何況站在旋迴圈危險區內。
3.砲位右前方工具箱或置物箱未扣緊，只是草率虛掩。
4.砲位左後方，應當是信號旗箱下有物料筒與紙箱。
5.旗箱與飛彈發射箱旁三位人員，分別配戴通信頭盔、便帽、鋼盔，而H/PJ-15射手未戴通信頭盔，後方人員戴便帽，究竟應當如何著裝？
6.輕武器射手係操作人員，捲起袖子，未著救生衣，有違艦艇甲板面操作人員應著救生衣基本理則。
7.砲位所在01甲板舷側擋浪板，在射擊時會因妨礙射界放下，這個十分合理；但在返港時卻未收回歸置定位，這個就顯然是項疏失。為何不乾脆加個平臺將砲位提高，可能是因為平衡配重或是電磁干擾，所以才會如此麻煩，必須在備戰射擊時去將擋浪板放下。
8.旋翼機起降時，飛行甲板拆除與裝設輪擋與固定鉤鍊人員，應當是快進快出旋翼涵蓋範圍，除非旋翼機關俥，否則在完成操作後要立即撤出，同時甲板協助操作人員著裝配盔看來也不太完整。

張敬表示，近來美國多有評論文章說共軍攻台的話，恐怕擋不住，錯漏擺出的宣傳片僅是一種偽裝假象，但他卻認為「難道共軍也是耍詐？故意拍攝個漏洞百出猛鬧笑話的影片，存心讓美軍輕敵嗎？」

張競坦言，其實軍隊訓練不足的狀況兩岸皆然，並舉例自己當年服役時，也最怕媒體來拍攝宣傳片，往往漏底出錯，貽笑大方，讓國軍顏面無光，「就這些壞毛病來說，不論您願不願意承認，那還真是兩岸一路貨，您要說兩岸一家親也行，誰也不必嘲笑誰！」

解放軍駐港部隊「惠州艦」拍攝新聞宣傳片，外行看熱鬧而內行看門道；您是否看出問題？ 1.H/PJ-15單管30mm機砲，射手射擊時是否要穿著救生衣？ 2.該型武器射後是由後方退除彈鏈，後方本來就不應有人，更何況站在旋迴圈危險區內。 3.砲位右...

張競發佈於 2020年8月16日 星期日

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