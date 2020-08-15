童仲彥曝「最想念的女人」！兩人1晚可以11次　當兵會客都會拉去廁所

圖文／鏡週刊

童仲彥的金色力量規劃性愛課程，教導男性同胞尋找女孩子G點，也祕授把妹技巧，「一個場合你總要知道你喜歡誰，關鍵在於判斷，這個人喜不喜歡你，然後再去接觸。太多男孩子的習慣，就是會執著。譬如一個場合有林志玲和蕭薔，你會執著林志玲，但你看不出來，其實蕭薔對你比較有意思。你要判斷誰是有機會，再出手。再來，你要找出你們共同的興趣。女孩子都喜歡聽歌、看電影，這是基本的。理解對方愛看什麼電影，愛聽什麼歌，這點基本素養要有。」

談過這麼多戀愛，可有哪一個女孩子讓你想起來還是思思念念的？他說大四時候，喜歡一個大二的學妹，168公分E罩杯，2個人1個晚上可以11次。女孩子老家在高雄，寒暑假回家，他天天寫信，固定寫滿6張信紙，交代窗外的天氣，今天的心情。

「我去當兵，這個女朋友都第一個來會客，她來，我都會押她去廁所打砲。她還是住在我們以前住的地方，有時候也會去我家，我爸也是會給她零用錢，後來我去幹訓班當班長，聚少離多，她跟我鬧分手。我放假回來去找她，她沒有讓我進房間，我覺得她有男人了，賭氣就走了。我退伍，才知道她一直沒有男朋友，其實一直在等我，後來，她就嫁到美國去了。覺得比較遺憾的是這一段，偶爾也會想如果我在她的門口多等一下，一切會不會不一樣？」應該很遺憾吧？「不會啊，因為她現在也變得很胖了。」

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