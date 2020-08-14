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疫情影響營收銳減　大型柴油車汰換申請延長至1年

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▲為有效減少污染排放量，設籍台東縣1期至3期的大型柴油車輛，汰舊換新最高可補助65萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲為改善空氣污染，環保署修正大型柴油車汰舊換新補助辦法。（示意圖／台東縣政府提供）

記者崔至雲／台北報導

為了改善空氣污染，環保署日前修正大型柴油車汰舊換新補助辦法，但因受到疫情影響，有車主反映營收銳減，環保署今（14日）指出，將延長報廢舊車後再換購新車的期程，只要完成一至三期大型柴油車回收及報廢後，由原本6個月期程延長至1年。

為了改善空氣污染，環保署在108年修正大型柴油車汰舊換新補助辦法，最高可補助65萬元，108年共補助了8,430輛一至三期大型柴油車汰換，今年也持續推動補助方案。但因新冠肺炎疫情影響經濟景氣，各階層經濟遭受打擊，有車主反映營收銳減，環保署為協助車主共度難關，故著手修正汰舊換新補助辦法。

請繼續往下閱讀...

環保署指出，這次修正重點包括延長報廢舊車後再換購新車的期程，只要完成一至三期大型柴油車回收及報廢後，並於今年1月1日後購買中古車或新車，由原本6個月延長至1年，並將補助金額較高期間由109年12月10日，延長至110年12月10日，以減輕車主購車壓力。同時也規劃將於110年起直接由環保署受理車主申請補助案件，簡化作業流程。

另外，環保署也表示，補助辦法的精神是淘汰使用中之大型柴油車而改善空氣品質，新增車輛若屬停駛、註銷、吊銷或繳銷狀態無法申請補助的規定，因此想申請汰舊換新補助的車主在報廢車輛前務必留意車輛狀況。

但環保署也說，考量發布後來不及因應的車主，增訂過渡條款，如車主109年8月31日前已停駛、註銷、吊銷或繳銷牌照轉報廢，且報廢時行車執照未逾指定檢驗日期者，則仍可以申請補助，以維護車主權益。
 

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