這2天「閃電會很旺」！彭啟明：別以為自己都做好事，不會那麼倒楣

▲今日仍維持典型夏季的天氣型態，各地中午高溫炎熱。（資料照）

圖文／鏡週刊

近日旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與降雨，昨（13日）在雲林就有民眾拍到如「雷神索爾下凡人間」般的閃電。氣象達人彭啟明表示，這兩天各地要留意午後不穩定，閃電會很旺，提醒民眾聽到雷聲務必請入室內。

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彭啟明表示，今（14）日仍維持典型夏季的天氣型態，各地中午高溫炎熱，台北盆地要提防中午高溫到36－37度的機會，其他地方則是32－35度，不過午後雷陣雨可能會逐步增加，全台有對流性雷陣雨發展的強度及空間均會顯著增多，尤其是週末期間，提醒民眾聽到雷聲請入室內，切勿覺得自己都是做好事，不會那麼倒楣的錯誤觀念。

▲今天午後雷陣雨可能會逐步增加。（資料照）

彭啟明指出，預期今天起週末要留意台灣附近水氣稍多，午後雷陣雨將顯著增加，建議下午若遇到午後雷陣雨的天氣，減少不必要的戶外活動。週日之後水氣漸減少，午後雷陣雨轉為靠近山區為主。

彭啟明透露，大致上未來一週西太平洋的大氣環流仍較穩定，台灣附近的天氣也在高壓環流下，會是較為穩定炎熱的天氣型態。預期類似的天氣將至少維持7－10天，建議民眾可把握較沒颱風威脅的天氣型態。



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