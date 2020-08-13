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名醫害命！退休警官夫妻鶼鰈情深　愛妻猝死他悲憤哭不出淚

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葉博文和翁彩鳳感情如膠似漆，曾騎重機載妻子兜風遊玩。（圖／葉博文提供）

▲葉博文和翁彩鳳感情如膠似漆，曾騎重機載妻子兜風遊玩。（圖／葉博文提供，下同）

圖文／CTWANT

高雄市葉姓退休警官和翁姓妻子結縭30載，育有3子，夫妻情深，家庭和睦，一家人經常出遊；未料愛妻卻因失眠就診，一個月後暴斃在床！有豐富刑警資歷的葉男，曾因辦案參與不少遺體解剖案，妻子猝死後，得面對遺體被解剖查死因，葉男悲憶，當時眼見妻子遺體被切得零零落落，只氣得發抖，流不出一滴眼淚，因為實在是椎心之痛！

今年62歲的葉男回憶和翁姓妻子相識經過，形容就如同現在的「警匪追逐片」；葉男說，當時他任職高雄市警局保大霹靂小組幹員，妻子因機車違規被吊銷車牌，騎著未懸掛車牌的機車上路，被他撞見，妻子鑽入小巷逃逸，後來仍被他追上開單。

葉男說，當時妻子認為他取締時態度不佳，投訴警局，他獲悉後，乾脆約妻子喝咖啡解釋一番，沒想到，兩人聊出感情，後來步上紅毯結婚，夫妻鶼鰈情深，令人稱羨！

沒想到，妻子卻因失眠就診一個月即丟了性命，面對喪妻之痛，曾歷任保大霹靂小組幹員、刑事局南部打擊犯罪中心、高雄市刑大等職務的葉男，在發現妻子死亡的當下，不是難過大哭，而是選擇冷靜忍痛查看妻子猝死徵狀。

葉男回憶，當天驚見妻子在床上斷了氣，發現妻子臉上面罩，罩住口鼻，雙手連垂下的力氣都沒有，而是緊抓著面罩，他以經驗研判妻子是窒息死亡，此外指甲末端還有微微發紫、沒有脫肛跡象，認為妻子應有中毒現象，和所戴面罩及醫師開立的藥物有關聯。

名醫害命3／退休警官夫妻鶼鰈情深　愛妻猝死他悲憤哭不出淚

葉男當下的研判，和法醫鑑定的死因不謀而合，檢察官開立的死亡原因為多重藥物中毒及窒息、吸入氣面罩阻塞呼吸、憂鬱症經開立醫師開立面罩以吸入氣面罩呼吸式麻醉劑等原因。

妻子如今過世半年，葉男每天上香、誦經迴向，在妻子牌位前，和妻子說話聊天。夫妻恩愛畫面猶如眼前，令人動容。

對於妻子因失眠就診不幸猝死，葉男說，會替妻子討公道，他認為醫師楊寧正治療病患的方式非常不道德，是蓄意殺人，將提刑事附帶民事求償，以慰藉妻子在天之靈，也盼揭露此事，讓其他人不再受害。

本刊記者去電楊寧正診所尋求回應，一名自稱負責醫管的小姐表示會負責轉知楊寧正，稍後會再來電回覆；但直至截稿為止，本刊未接獲診所來電，無法獲知回應。

名醫害命2／失眠病患求診猝死　楊寧正17年前曾將400名病患當白老鼠

名醫害命3／退休警官夫妻鶼鰈情深　愛妻猝死他悲憤哭不出淚

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