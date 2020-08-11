娃娃私處藏「神秘按鈕」一壓飄嬌喘聲　母崩潰連署要求下架！

實習記者高琳景／綜合報導

美國一名母親日前購買玩具公司孩之寶（Hasbro）推出的《魔髮精靈》角色玩偶幫女兒慶生，然而卻發現娃娃的私處有一個按鈕，按下時會發出喘息聲的特效，乍聽之下有點類似A片會出現的聲音，嚇得她立刻連署其他家長要求公司不再販售此款玩具，孩之寶也火速出面道歉並下架商品。

美國一名母親上傳了一段《魔髮精靈》的玩偶影片至推特，從影片中可見色彩繽紛的粉色玩偶，私處卻有一顆按鈕，按下之後甚至還會發出類似喘息的聲音，讓她非常傻眼，「原本要送女兒的生日禮物竟有性暗示的意思，應該禁止販售。」

影片一出，被美國參議院候選人帕克（Sam Parker）分享至推特引發網友們的關注，甚至直接點出孩之寶玩具公司，表達對此玩具的疑慮以及是否有增加虐待兒童的風險，隨後又分享這個玩偶已被大型連鎖賣場Walmart全面下架。

事情曝光之後，孩之寶也將該玩偶停止販售。孩之寶發言人朱莉（Julie Duffy）表示，當初玩偶設計的本意並不是要小朋友掀裙子來按按鈕，而是當娃娃坐下時，還會發出其他有趣的聲音，他們也發現這樣的設計位置確實不適合，目前也打算將娃娃下架。

根據每日郵報報導指出，不少家長看完影片後，決定採取行動要求製造商停止生產和販售這款玩偶。目前已經有超過25萬名家長連署將該玩具下架。