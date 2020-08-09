教師不接納學生、學習長期挫敗　調查：可能是青少年行為偏差源頭

▲青少年偏差行為民意調查，超過9成民眾對青少年偷竊、自我傷害等感到憂心。（示意圖／視覺中國CFP）



記者許展溢／台北報導

財團法人黃昆輝教授教育基金會今（9日）發表青少年偏差行為民意調查，顯示受訪民眾有76.3認為當今社會青少年犯罪問題嚴重，超過9成民眾對青少年偷竊、參加幫派、藥物濫用、自我傷害等都感到憂心，其中沈迷網路和過度依賴手機的問題最嚴重，而老師不接受學生、學習長期挫敗也有很大關聯。

基金會董事長黃昆輝表示，青少年在個體發展中處於「身心較不平衡」階段，容易產生情緒困擾跟行為問題，加上成長外部環境，對他們也會有不利影響，如政治惡鬥、經濟發展停滯，社會風氣敗壞，家庭功能式微，到處充滿誘惑等等，就更可能有偏差行為，成為社會發展一大隱憂。

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▲財團法人黃昆輝教授教育基金會發表青少年偏差行為民意調查。（圖／記者許展溢攝）



基金會民調小組召集人郭生玉指出，青少年犯罪跡象愈來愈嚴重，調查目的是要了解偏差行為，和哪些因素是和學校有關，「受同學影響」比率最高，其次為人際關係不良、學習壓力太大和個人身心疾病。黃昆輝說，受訪民眾不分性別、年齡、學歷和區域，高達97.9%受訪民眾對「青少年濫用藥物」最擔心，其次為參加幫派、自我傷害和竊盜。有9成民眾認為，如孩子對學習感興趣而喜歡上學，都會減少他們偏差行為。

基金會調查指出，有9成以上民眾對於青少年「沈迷網路」和「過度依賴手機」影醒到生活狀況感到嚴重，7成則是認為校園中存在言語、網路霸凌，值得注意是和學校有關的因素還有「學習長期挫敗」及「教師不接納學生」，都可能是後續發生情緒困擾、偏差行為源頭。

▲黃昆輝說，青少年在發展中處於「身心較不平衡」階段，易產生情緒困擾跟行為問題。（圖／記者許展溢攝）



另外，基金會提到校園發生青少年隨意殺人事件，49..7%受訪民眾覺得青少年自己要負最大責任，51.9%認為父母或監護人，學校16.4%。不過有74%民眾認為學校是要「負部分責任」。調查小組委員馮清皇強調，整體調查也發現老師對學生的差別待遇和關心也有一定影響，尤其，現在校園在給學生多元課程時，都要好好思考這部分。這份調查青少年定義是高中以下（含國小），青少年是未來國家的希望，因此期待透過調查給老師佐證在平常努力之餘，是否還有哪些狀況。