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全家首推「宮廟幫拜」服務！限量3萬個「皮克斯提袋」滿額贈手刀快搶

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▲▼全家便利商店推出中元節優惠方案。（圖／全家提供）

▲全家便利商店推出中元節優惠方案。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

不只量販業搶攻中元節商機，全家便利超商也看準普渡到來，推出多種拜拜組合優惠方案，還首度與鎮瀾宮、北港武德宮合作，推出「宮廟幫拜」服務。此外這一波的滿額贈則推出「皮克斯造型提袋」，購買指定商品滿200元再加價99元即可購得，限量2款共3萬個，預計吸引皮克斯迷手刀搶一波！

▲▼全家獨家推出滿額贈皮克斯造型提袋，於店舖購買指定商品滿額200元再加價99元即可購得乙個。（圖／全家提供）

▲全家獨家推出滿額贈皮克斯造型提袋，2款共限量3萬個，預計吸引皮克斯迷手刀搶一波。（圖／業者提供）

全家表示瞄準中元商機，同時看好小家庭、公司行號祭拜簡便採購需求，即日起至9月8日推出「5種拜拜組合」讓民眾選購，如飲料、零食、泡麵、罐頭等，以需求可選購「辦公分享組」、「家庭經濟組」及「小資獨享組」三種組合，售價399元，最低可享65折優惠折扣；另有超過16款的團拜商品的「便利經濟組」，售價699元；而「豪華澎派組」則推出近20款商品，售價999元。

另外根據網路溫度計調查顯示，年輕族群對於傳統「祭拜文化」祭祀流程與祭品準備不熟悉，因此常出現「不會拜」、「拜錯貢品」、「誤觸禁忌」等問題，為解決困擾同時滿足普渡需求，全家超商首度推出2款「宮廟幫拜」服務方案。

▲▼全家便利超商首度與鎮瀾宮、北港武德宮合作，推出「宮廟幫拜」服務。（圖／業者提供）

▲▼全家首度與鎮瀾宮合作，推出「宮廟幫拜」服務，另附上象徵交通安全的皮製御守。（圖／業者提供）

▲▼全家便利超商首度與鎮瀾宮、北港武德宮合作，推出「宮廟幫拜」服務。（圖／業者提供）

「宮廟幫拜」方案一，全家在8/12-8/23與鎮瀾宮合作，民眾可選購由餅乾、零食、醬油、米粉等日常必需品所組成的「鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，除了整組獲得媽祖保佑外，另附上象徵交通安全的皮製御守保平安，民眾還可選擇將商品捐贈給弱勢團體（售價1,000元）或是宅配到府（售價1,250元）。

「宮廟幫拜」方案二，8/12-8/25與北港武德宮合作，凡於期間內購買村里平安箱（售價500元）的民眾，如需額外委由北港武德宮代為普渡者，購買時需特別註明，以上購買流程皆透過FamiPort事務機系統選購，讓普渡保平安又能做公益。

▲▼全家便利超商首度與鎮瀾宮、北港武德宮合作，推出「宮廟幫拜」服務。（圖／業者提供）

▲全家與北港武德宮合作，推出村里平安箱。（圖／業者提供）

另外規劃中元節貨架，以小包裝、多款泡麵、罐頭、餅乾、零食商品為主，優惠組合有指定餅乾任5件享75折優惠；罐頭、泡麵享2件合購優惠；指定飲料買三送一等優惠。另獨家推出多款特色普渡箱，以民眾拜拜最愛準備的餅乾、零食為主，如「旺旺仙貝彩箱」、「蚵仔煎洋芋片6入裝」、「乖乖奶油椰子」等箱購商品，提供消費者優惠且便利購物的選擇。

而「全家行動購」即日起至9月1日也推出中元專區，除有箱購飲料、泡麵、零食外優惠，並首度推出2款檀香普渡組。為了鼓勵民眾使用全家行動購採買，於活動期間內更推出4重獎勵，包括全館消費累積滿5筆訂單，抽國內萬元旅遊金10名；常溫商品結帳滿額99元、冷凍商品結帳滿額199元，除享免運優惠外，更加碼活動抽Switch10台；購買指定常溫商品，送精美購物袋；8/19-9/1以行動購消費，折扣後金額點數2倍送（回饋上限1萬點）。

▲頂好超市為中元節祭出85折優惠、推出普渡澎湃組合。（圖／頂好提供）

除了便利超商，各大量販超市也搶攻中元節！頂好超市即日起至9月2日祭出最低85折、獨家日本點心2件78元，還有總價值810元、特價688元的「拜拜澎湃包」、399元「小資組合包」；而家樂福先前也推出「上百商品買一送一」、「會員點數10倍送」等；愛買則推出全館「上萬件商品最低46折起」；全聯也規劃週週振興優惠活動，對中元節也蓄勢待發，將推出超殺優惠。

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