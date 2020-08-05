南市府「不倫高官」超有錢！越級收服「人妻秘書媽媽」　綠帽男訴苦被酸爆

圖、文／鏡週刊

知情人士指出，曾男發現妻子與台南市衛生局長陳怡同車呻吟後，曾向丈母娘求助，丈母娘立場雖中立，但卻有提到，陳怡是名醫、年薪3,000萬，至少有3億的身價，曾男聽了心中百感交集，曾男事後曾向同為從事水產事業的友人吐苦水討拍，說自己努力工作，也是能養活一家人，還可以讓妻女經常出國，這件官場不倫戀因而在高雄的水產業界傳開。

▲鄭姓女祕書（圖）進到陳怡家中後再走出來，身影也被錄下。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，鄭女與曾姓老公是高雄市茄定區的鄰居，二人在親友介紹下結婚，至今10餘年，鄭大學畢業後擔任護理師，老公高職畢業，從事水產事業，累積上億身價，與鄭育有2名女兒，妻女每年都出國2次旅行及遊學，由於鄭女是跟名醫陳怡工作，娘家經常在曾男面前提及女兒的老闆有多優秀，曾男為了讓娘家看得起，忙於事業賺錢，鮮少與妻女同行，茄定地區的水產業界都知道這對夫妻。

知情人士透露，名醫陳怡就任台南衛生局長後，經常搭鄭姓女祕書的私人車輛，陳怡曾懷疑被跟監，要求女祕書查看座車有無被裝GPS追蹤器，女祕書為求謹慎，座車的行車記錄器並沒有裝記憶卡，但女祕書沒想到，丈夫已暗中安裝記憶卡，除了錄得呻吟聲及對話，還錄得陳怡與女秘書先後出現在鄭女座車前的畫面。

曾男為了查明妻子是否真有與陳怡外遇，也曾到陳怡的家中查看，發現妻子的確曾開車到陳怡位於台南市的家中停放，曾男還到成大醫院向陳怡的妻子告狀，但這些都挽回不了二人的婚姻，鄭姓女秘書與老公已協議離婚，鄭女認為行車記錄器沒有裝記憶卡，一定是曾男以違法方式偷錄，為此反控曾男涉犯妨害秘密罪。

但台南地檢署認為，鄭姓女祕書的座車原本是夫妻共用，行車記錄器是她自己裝的，雖沒有記憶卡，但她的丈夫裝上後並錄得陳怡與她的呻吟聲當呈堂證物，是為了挽救婚姻，並不算無故偷錄，給予不起訴，鄭姓女祕書不服，已聲請再議。



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